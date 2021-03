Les aides proposées par votre caisse de retraite

Le saviez-vous ? Dans diverses situations, votre caisse de retraite peut vous attribuer des aides sous conditions.

Les aides propose?es par votre caisse de retraite - iStock-Inside Creative House

Caisses de retraite et fonds d'action sociale

L'un des objectifs des caisses de retraite est de prévenir le risque de perte d'autonomie des seniors. Elles veulent aussi lutter contre leur solitude et leur isolement. C'est pour cela qu'elles proposent divers conseils, ateliers et autres soutiens financiers. Les aides, qu'elles peuvent attribuer grâce au fonds d'action sociale dont elles disposent, peuvent être classées en plusieurs catégories : Difficultés de la vie quotidienne ; Changement/amélioration de son lieu de vie ; Maintien du lien social...

Exemples d'aides proposées par des caisses de retraite

« Sortir plus » est un dispositif proposé par l'Agirc-Arrco. Il est destiné aux plus de 75 ans et leur permet de sortir (courses, promenades...) tout en étant accompagnés par un expert (agréé) de l'aide à la personne. Le coût dépend du trajet et peut être réglé par chèque Cesu. L'Agirc-Arrco propose aussi un bilan de prévention gratuit aux personnes de 50 ans et plus à faire dans l'un de ses centres dédiés. Le bilan concerne plusieurs plans : médical, social et psychologique. Pour prendre rendez-vous, il faut aller sur le site centredeprevention.com. L'ANCV (Agence nationale pour les chèques-vacances) propose quant à elle des séjours à prix attractifs grâce au programme d'aide « Seniors en vacances ». Ce programme est réservé aux personnes âgées de 60 ans et plus et est proposé en partenariat avec diverses caisses de retraite. Pour les anciens fonctionnaires de l'État, il est possible d'épargner sur un compte chèque-vacances et de bénéficier ensuite d'une participation de l'État égale à 10 voire 30 % du montant mis de côté. Toujours pour les anciens fonctionnaires, la CNRACL (Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) propose une aide pour régler les factures énergétiques. Le montant maximum est de 760 euros. Son attribution dépend du revenu fiscal de référence. L'Ircantec propose aussi cette aide et divers critères sont à remplir pour en bénéficier. La Cipav aide aussi les retraités. « La politique d'action sociale de la Cipav en faveur des personnes âgées ou dépendantes s'articule autour de deux thématiques : le maintien à domicile [...] [et] l'aide au financement d'un établissement spécialisé type EHPAD [...]. Depuis 2016, la caisse a mis en place un dispositif spécifique d'aide au recours à l'aide ménagère se basant sur une évaluation des besoins à domicile par un prestataire spécialisé. »

Bénéficier des aides de sa caisse de retraite

Pour profiter des aides mises en place par votre caisse de retraite, rapprochez-vous de cette dernière qui vous expliquera la marche à suivre pour faire telle ou telle demande. Enfin, il est à noter que face à la crise, de nouvelles solutions et de nouveaux programmes/dispositifs ont vu le jour. Des fonds de soutien d'urgence ont aussi été créés. Le gouvernement, de son côté, propose le site https://www.culturecheznous.gouv.fr/. De nombreuses personnes âgées sont seules et isolées et, pour beaucoup, la crise a accentué leur isolement.