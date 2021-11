Les aides pour remplacer votre chaudière au fioul

Des aides pour remplacer sa chaudière au fioul par une machine plus écologique. (© DR)

Le chauffage au fioul va être interdit. En cumulant les subventions, vous pouvez obtenir 10.000 euros d'aides et plus pour remplacer votre ancien équipement.

Coup de chaud pour les 3,5 millions de ménages qui utilisent un chauffage au fioul, lorsqu’ils ont appris la disparition prochaine de leur chaudière. Jugés trop polluants, trop chers, ces équipements sont amenés à être remplacés.

Rassurez-vous cela ne se fera pas en un jour. Pour faciliter la transition, des aides sont accordées pour l’achat de matériel plus vertueux. Ce à quoi vous pouvez prétendre.

Plus de nouvelles chaudières au fioul en 2022

Le 1er juillet 2022 est la date à laquelle, selon le décret en attente, il ne sera plus possible d’acquérir une chaudière au fioul neuve pour votre logement neuf ou ancien. «Le texte interdit la pose d’équipements thermiques neufs, à compter du 1er juillet 2022 (date du devis accepté et non de la pose réelle) qui émettent plus de 300 g de CO2eq par kWh PCI. Ce seuil exclut à cette date la possibilité d’installer des chaudières neuves utilisant exclusivement du fioul domestique traditionnel», explique Frédéric Plan, délégué général de la Fédération française des combustibles, carburants et chauffage (FF3C).

Cependant, il sera toujours possible de réparer votre matériel en cas de panne ou de le convertir au biofioul. «Une dérogation sera prévue en cas d’impossibilité technique manifeste, par exemple si les contraintes d’encombrement ou les limites de propriété du bâtiment empêchent