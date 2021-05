Il existe des objets qui sont une partie tellement intégrante de notre quotidien, qu'on en oublie qu'ils ont traversé les époques, et ce, sans connaître leur histoire. C'est le cas du stylo Bic, objet si anodin et pourtant tant usité à travers le monde entier. La marque a fêté ses 70 ans en 2021, il est intéressant d'en connaître l'histoire.

Les 70 ans du stylo Bic et ses nouvelles ambitions / iStock.com - deepblue4you

Une tradition qui perdure

Un avenir prometteur

Devenu emblématique dans l'écriture de chacun, le stylo Bic est originellement l'œuvre de Marcel Bich. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est directeur de production des « Encres Stephens », il se lance dans la production de pièces détachées pour instruments d'écriture en banlieue parisienne. Le stylo à bille existe déjà, mais il décide de le perfectionner afin d'obtenir une écriture plus lisse. Il travaille deux ans sur ce projet, et il est le premier à utiliser des outils d'horlogerie de précision pour fabriquer son stylo. En 1951, le Bic Crystal apparaît sur le marché, marquant le début d'une belle histoire. Grâce à l'affichiste Raymond Savignac, l'expression « elle court, elle court, la pointe Bic » voit le jour en 1952. Depuis, la marque a traversé les décennies et on parle de 100 milliards de Bics vendus à travers le monde depuis 1951 ! Il accompagne aussi bien les écoliers que les célébrités et a également sa place dans les plus grands musées d'art moderne tels que le Centre Georges Pompidou ou le MoMA à New York. Sous ses airs simplistes, il est indémodable et est devenu la référence de l'écriture pour beaucoup d'entre nous. Son prix abordable d'environ 0,56€ en facilite la commercialisation et la pérennité.Pour son anniversaire, le design iconique du Bic s'offre un relooking en corrélation avec les tendances actuelles. Le nouveau modèle présente une touche moderne grâce à un corps en aluminium mat, sur lequel le logo de la marque est gravé. Son capuchon est fabriqué en plastique recyclé. On est dans l'air du temps, même si le Bic en cristal transparent reste en production. Le Cristal Re'New, tel est le nom de ce nouveau produit, est rechargeable et se vend au prix de 5,95€ (le stylo + deux recharges). Ce modèle fait partie des engagements de Bic en matière de développement durable. Cette prise de conscience va plus loin puisque Bic a signé, dès 2011, un partenariat avec les écoles et avec Terracycle afin de récolter les Bics usagés et de les transformer. Terracycle les démonte et recycle leur plastique. Bic souhaite s'engager dans une logique d'économie circulaire et aller au-delà des efforts de collecte déjà existants. Dans la continuité de ce programme de collecte, et en partenariat avec Plas Eco, Bic va créer la première marque de mobilier d'extérieur fabriqué à partir de stylos recyclés. Baptisée Ubicuity, cette filière propose des produits à forte résistance aux intempéries et aux UV. Pour le moment, Ubicuity compte sept modèles, dont le coût reste quand même assez élevé (280€ le banc et 760€ la table, par exemple). Selon le fabricant, ce coût s'explique par le fait qu'un banc nécessite de recycler 4800 stylos et une table 16300 stylos. Ainsi, la boucle est bouclée et la matière recyclée de nos Bics retrouve une nouvelle vie. En prenant conscience de notre rapport à l'environnement, Bic est dans l'air du temps. D'ailleurs, l'objectif prochain est d'utiliser du carton recyclable et recyclé, pour leur emballage, à la place du plastique.