Les 5 étapes pour réussir son investissement

À l'occasion de la 5ème édition de la Semaine mondiale de l'investisseur qui a lieu en octobre, l'AFG (association française de la gestion financière) donne ses conseils à destination des épargnants et les 5 étapes pour apprendre à investir.

« Épargner c'est mettre son argent de côté. Investir, c'est faire fructifier son argent. » Chaque année, la valeur de l'argent diminue du niveau de l'inflation. Investir permet de protéger son épargne de l'impact négatif de l'inflation. L'AFG (association française de la gestion financière) préconise de suivre 5 étapes pour réussir son investissement.

Étape 1 : déterminez votre capacité d'épargne

Il convient tout d'abord de commencer par calculer votre capacité d'épargne, c'est à dire le montant que vous pouvez épargner chaque mois. Pour cela, recensez vos revenus (salaires …), vos dépenses incompressibles (loyer/remboursement de prêt, gaz et électricité, assurance, garde d'enfants, impôts ...) et vos dépenses de loisir (vacances, les vêtements, les sorties ...). Votre capacité d'épargne correspond à la différence entre vos revenus et vos dépenses : c'est la partie de vos revenus qui n'est pas dépensée.

Posez-vous ensuite la question de savoir à quoi vous destinez cette épargne (épargne de précaution, financer un projet, se constituer un complément de revenus futur …) et définissez le montant à atteindre pour réaliser vos projets.

Étape 2 : commencez à investir le plus tôt possible, même de petits montants

Investir régulièrement et le plus tôt possible est la clé pour se constituer un patrimoine : vous bénéficiez ainsi des gains générés et réinvestis à chaque période. C'est le principe des intérêts composés : vous gagnez de l'argent sur le montant investi et sur les intérêts générés.

L'AFG donne un exemple. Anne investit 1.000 euros chaque année pendant 10 ans. Elle a débuté à l'âge de 25 ans. À 65 ans, elle obtient 59.933 euros. David investit 1.000 euros chaque année pendant 20 ans. Il a débuté à l'âge de 40 ans. À 65 ans, il obtient 46.527 euros. Conclusion : Anne a commencé plus tôt que David, a moins investi au total mais gagne plus que lui au final.

Étape 3 : identifiez les risques que vous êtes prêt à prendre

Il n'y a pas de performance sans risque. Vous devrez choisir entre sécurité, rentabilité et disponibilité de vos investissements car ces 3 critères ne sont pas cumulables, notamment dans un environnement de taux bas.

Il vous faut donc évaluer le risque de votre investissement sur l'ensemble de la période d'investissement : plus la durée d'investissement est longue, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Si les marchés financiers chutent, ne paniquez pas et concentrez-vous sur les stratégies d'investissement à long terme. Il faut également veiller à panacher vos investissements entre les actifs risqués (rendement élevé) et les actifs sûrs (rendement plus faible), selon votre durée d'investissement.

Étape 4 : diversifiez vos investissements

Pour limiter les risques, investissez dans différents produits, entreprises, secteurs, pays ... afin que vos placements ne varient pas tous dans le même sens au même moment.

Étape 5 : lancez-vous

Pour investir, appuyez-vous sur un conseiller financier. Celui-ci déterminera les solutions d'investissement adaptées à vos besoins en fonction de votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. N'hésitez pas lui à poser beaucoup de questions et ne souscrivez pas une solution d'épargne que vous ne comprenez pas.