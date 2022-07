Avec des prix oscillant entre 3 000€ et 20 000€ voire plus encore, le coût d'une piscine dépend du niveau de gamme et de ses dimensions entre autres. Mais il existe par ailleurs d'autres frais à prendre en considération, des taxes locales en l'occurrence. Voici ce que vous devez savoir.

Le vrai coût d'une piscine - iStock.com / laughingmango

Différents modèles de piscines qui s'adaptent au budget de tous

En ces temps estivaux, profiter des plaisirs de la baignade dans une piscine installée dans son jardin est un rêve pour beaucoup. Un rêve accessible en réalité car il en existe pour tous les budgets. Les piscines hors-sol et autoportantes, à savoir les piscines gonflables, coûtent de quelques dizaines à quelques centaines d'euros à peine. On en trouve en effet à 80€, 100€ voire 500€. En montant quelque peu en gamme et en optant pour des piscines à structure tubulaire, les prix oscillent autour de 1 000€ pour l'entrée de gamme voire 1 500€. Il s'agit toujours de piscines hors-sol mais dont les dimensions peuvent être des plus confortables, à savoir de l'ordre de 3 mètres de largeur sur 7 mètres de longueur. Pour ceux et celles qui disposent d'un budget plus élevé, il est possible de choisir une piscine enterrée, creusée à même le sol. Deux possibilités sont alors possibles : faire maçonner les contours et l'intérieur du bassin avant de revêtir l'intérieur d'un liner ou choisir une piscine en résine. Pour cette dernière solution, la piscine peut prendre la forme d'une coque, livrée sur place, ou bien la résine est coulée à l'intérieur. Si le prix moyen de ce genre de piscine se situe aux alentours de 17 000€, les modèles les plus haut de gamme atteignent facilement la barre des 40 000€ voire plus encore selon les dimensions notamment.

Les autres frais à prendre en compte

Mais au-delà du prix d'achat de la piscine, plusieurs coûts additionnels sont à prendre en considération. L'entretien annuel revient ainsi à un peu plus de 300€ pour les piscines enterrées. Un coût qui comprend le traitement à base de chlore et la consommation d'eau de même que la consommation électrique - pour la pompe. Par ailleurs, installer une piscine chez soi implique de s'acquitter du paiement d'une taxe spécifique. Il s'agit en l'occurrence de la taxe d'aménagement, due pour toutes les piscines dont la superficie est supérieure à 10 mètres carrés. Elle est à payer lors de la délivrance de l'autorisation administrative (déclaration de travaux ou permis de construire). Seules les piscines enterrées sont concernées par le paiement de cette taxe, en sont donc exonérées les piscines gonflables et hors-sol. Le montant moyen de la taxe d'aménagement pour une piscine est de l'ordre de 250€ à 350€ selon ses dimensions mais également en fonction de la politique fiscale de la ville et du département. Enfin, les propriétaires d'une piscine creusée verront également le montant de leur taxe foncière augmenter, de près de 10% en moyenne. A l'arrivée, on estime que le surcoût d'une piscine sur la taxe foncière est de près de 100€ approximativement.