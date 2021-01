Alors qu'un nombre croissant de personnes lutte entre autres contre la surconsommation et la pollution, le vrac et la consigne font de plus en plus d'adeptes.

Le vrac prend de la hauteur et la consigne revient en force - iStock-NataliaDeriabina

Le Grand Marché Vrac de day by day

Ne « Loopez » pas la consigne !

Si vous allez faire un tour en Bretagne et plus particulièrement du côté de Saint-Grégoire près de Rennes, sachez qu'on y trouve le Grand Marché Vrac, 300 mètres carrés de produits vendus en vrac et de stands tenus par des artisans (bouchers, crémiers...). On y trouve de tout : fruits, légumes, viandes, produits d'hygiène... Afin de continuer « à promouvoir la consommation responsable pour tous, nous souhaitons faire revivre les commerces dans l'esprit place du village et pour cela inviter au sein de nos espaces marchands tous les autres commerces de bouche » explique Didier Onraita, président et co-fondateur de day by day. « Dans un cadre authentique et chaleureux, les consommateurs [peuvent] faire sous le même toit, toutes leurs courses du quotidien en quantité à la demande et sans emballage superflu » indique de son côté David Sutrat, vice-président et co-fondateur de day by day. Pour pouvoir tenir des stands, les commerçants doivent adhérer à une charte commune. L'objectif ? Rendre la consommation responsable accessible à toutes et à tous ou encore prioriser les produits fabriqués en France. David (épicier), Anne-Laure (bouchère), Laurie (maraîchère) et Fanch (crémier) composent l'équipe du Grand Marché Vrac. À noter : les confinements ont eu assez peu d'impact sur le Grand Marché Vrac qui a connu une baisse d'activité durant deux mois mais a reçu beaucoup de candidatures. « Nous étions sur une courbe dynamique et régulière. Le confinement a généré un plateau de sidération pendant deux mois, et aujourd'hui nous avons retrouvé la même tendance » explique Didier Onraita.« Devenez acteur d'une consommation plus durable. » C'est ce que propose Carrefour avec ses espaces Loop. L'objectif ? Encourager sa clientèle à passer au zéro déchet. Comment ça se passe ? Faites vos courses et, dans le rayon Loop, choisissez des produits vendus dans des contenants zéro déchet. Lorsque vous avez terminé un produit, retournez son contenant vide dans l'espace de collecte dédié. Grâce au sac de retour sur lequel un code QR est à scanner, vous pouvez retourner plusieurs contenants en une seule fois. Vous n'avez pas votre sac ? Il vous suffit de retirer un autocollant dans l'espace de collecte Loop, de le coller sur votre contenant et de le scanner avec l'application dédiée. Comptez environ une semaine pour recevoir le remboursement de vos consignes. Le transfert sur votre compte bancaire se fait via l'application. Le groupe Carrefour souhaite développer cette idée afin de réduire les emballages à usage unique et notamment ceux en plastique (en moyenne 70 kilogrammes par Français chaque année). « En fonction des enseignements de ce projet pilote, cette initiative sera déployée plus largement en 2021 » explique l'enseigne. L'initiative Loop séduit les clients mais également diverses marques partenaires comme Fanta (Coca Cola), Nivea Men, Nutella (Ferrero) ou encore Nesquick (Nestlé).