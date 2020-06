Le volume placé en immobilier de bureau atteint 102 000 m² en 2019 à Montpellier

On ne parle pas beaucoup de Montpellier comme marché immobilier tertiaire, mais cette ville d'Occitanie se hisse tout de même à la 8ème place des marchés régionaux dans ce domaine. La 7ème ville de France par le nombre de ses habitants est donc également un centre économique important, et la dynamique du marché de bureaux y a été très forte en 2019 : 102 000 m2 loués, c'est sensiblement plus que la moyenne décennale de 75 200 m2.

Selon BNP Paribas Real Estate, la surface moyenne des bureaux loués a progressé de 17% en un an, à 303 m2 en 2019 contre 259 m2 l'année précédente, avec des loyers « prime » de 170 € / m2 / an, bien loin des niveaux parisiens qui culminent à plus de 800 € / m2 / an dans le quartier central des affaires.

Ce sont deux très grosses opérations qui ont tiré le marché montpelliérain en 2019, qui représentent à elles seules environ 30% du volume de l'année : le nouveau campus d'Orange réalisé par la foncière Covivio sur le parc technologique de La Pompignane (site historiquement dédié à IBM) pour une surface de 16 500 m2, qui vise à regrouper, à horizon 2021, 1300 salariés d'Orange aujourd'hui répartis sur 5 sites, et le campus tertiaire Air Parc One qui touche l'aéroport Montpellier Méditerranée sur la commune de Mauguio. Cet ensemble de 3 bâtiments de bureaux d'une surface totale de 12 000 m2 est prévu pour accueillir mille salariés. Crédit Agricole Technologies et Services a pris à bail 11 300 m2 pour une durée de douze ans, en faisant ainsi « la plus importante transaction locative montpelliéraine de ces dernières années », d'après Caroline de Boisgelin-Abecassis, directrice de BNP Paribas Real Estate Transaction à Montpellier.

L'offre locative disponible à un an à Montpellier a diminué de 21% depuis 2018, à 11 700 m2. Sur l'offre neuve, la baisse est encore plus spectaculaire : - 71% ! Il y a donc une réelle pénurie de bureaux à Montpellier par rapport aux besoins des utilisateurs, et la situation n'est pas près de changer puisque sur le créneau des surfaces supérieures à 1000 m2 aucune livraison n'est prévue avant 2021. Caroline de Boisgelin-Abecassis confirme la forte dynamique du marché de bureaux montpelliérain ces dernières années : « La métropole se classe au 8ème rang des marchés régionaux et a connu la 4ème plus forte progression sur les quinze dernières années derrière Bordeaux, Rennes et Lille ».