Le vendredi 13, jackpot pour la Française des jeux

Quatre millions de participants sont attendus pour le tirage du Loto de ce jour. Soit le double d'un tirage ordinaire.

C'est un jour exceptionnel pour la Française des jeux (FDJ). En ce vendredi 13, la société, qui possède en France le monopole sur les jeux de loterie et les paris sportifs, s'attend à un rebond dans la vente de ses tickets à gratter et dans le nombre de mises pour ses loteries. C'est une tendance maintes fois observée, explique-t-on à la FDJ : chaque vendredi 13, les joueurs sont plus nombreux que d'ordinaire. « C'est un évènement qui est assez symbolique pour nous », confie-t-on à la FDJ. Le vendredi 13 est souvent associé à une superstition en faisant un jour de chance.

À cette occasion, la société met en vente pour la première fois « Chance en or », un ticket à gratter spécial qui sera commercialisé chaque vendredi 13. Contre une mise de deux euros, il permet de gagner jusqu'à 20.000 euros. Le traditionnel tirage du loto du vendredi 13 aura également lieu, avec un jackpot de 13 millions d'euros à la clé. La FDJ s'attend à un doublement des prises de jeu par rapport à un tirage ordinaire en raison de cette date particulière. Alors qu'un tirage du loto ordinaire rassemble environ deux millions de prises de jeux, ce nombre est généralement porté à quatre millions lors des vendredis 13. Un tirage de l'Euromillions aura aussi lieu comme chaque vendredi, avec une cagnotte de 17 millions d'euros. Il devrait aussi bénéficier d'un engouement particulier du fait de la date spéciale.

Un tiers des Français se dit superstitieux

Pourquoi cet engouement ? « Pour les Français, le vendredi 13 est plutôt associé à la chance. On peut penser que le lien est là », avance-t-on à la FDJ. Un Français sur trois se dit superstitieux, d'après une étude menée par la FDJ auprès du grand public et de 300 de ses gagnants. Selon cette même étude, la date du vendredi 13 est synonyme de chance pour 19% des Français. Ce phénomène s'intensifie chez les plus jeunes : la moitié des moins de 35 ans possède ce sentiment, indique l'étude. 42 % des gagnants qui se déclarent superstitieux estiment, quant à eux, qu'ils ont remporté leur gain grâce à leur superstition.