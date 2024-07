Le vélo électrique / quelles aides pour en acheter un ?-iStock-boggy22.jpg

Les aides de l’État

En août 2022, le gouvernement a annoncé une nouvelle aide à l’achat de vélos. Une aide qui sera valable jusqu’au 31 décembre 2027 et qui a pour objectif d’augmenter les plafonds des aides déjà existantes pour inclure les ménages ruraux, encore trop souvent exclus de ces dispositifs réservés aux zones urbaines. Résultat, plusieurs changements ont été apportés à savoir : L’extension du Bonus Vélo à l’ensemble du territoire français ; La revalorisation du Bonus Vélo : le plafond de cette aide est passé de 200€ à 300€, et peut même atteindre 400€ pour les foyers des premiers et deuxièmes déciles ainsi que pour les personnes en situation de handicap ; L’inclusion de nouveaux types de vélos, comme les vélos cargos et pliants qui sont désormais éligibles, avec une prime allant jusqu’à 1.000€, à condition que le coût total ne dépasse pas 2.500€. En plus de cette aide, il est également possible d’utiliser la prime à la conversion qui encourage le remplacement des véhicules polluants par des vélos électriques. Cette prime peut couvrir jusqu’à 40% du prix d’achat, selon certaines conditions. Elle s’applique désormais aux vélos neufs comme d’occasion, à condition que ceux-ci soient vendus par un professionnel.

Les initiatives locales pour l’achat d’un VAE

De nombreuses métropoles et villes en France ont également mis en place des aides financières pour l’achat de VAE, renforçant ainsi leur engagement envers une mobilité plus verte. Par exemple, la Ville de Paris propose une aide couvrant 33 % du prix d’achat hors taxes, plafonnée à 400€. La Métropole du Grand Paris propose une aide de 500€ maximum et Île-de-France Mobilités propose une prime de 50% du prix d’achat, dans la limite de 400€. D’autres métropoles ont également mis en place des aides pour l’achat d’un vélo à assistance électrique dont : Bordeaux Métropole avec un subvention jusqu’à 250€ ; Nantes Métropole : aide couvrant 25% du prix TTC, plafonnée à 300€ ; Ville de Caen : subvention allant jusqu’à 800€ ; Toulouse Métropole : Aide pouvant atteindre 250€ ; Communauté de commune de la Bretagne Romantique : Aide de 100€. D'autres villes moyennes et communautés d'agglomération, comme Orléans, La Rochelle, Roanne, Blois, Épinal, Épernay, Nevers, Vannes, et Arcachon, offrent également des subventions pour encourager l'achat de vélos électriques.

Qui est éligible au bonus vélo ?

Pour bénéficier du bonus vélo, il faut être majeur et domicilié en France et avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur ou égale à 15 400 euros. Les personnes en situation de handicap sont éligibles au bonus vélo ainsi que les personnes morales (entreprise, association et collectivité). À noter qu’une personne physique ne peut bénéficier de cette aide qu’une seule fois.