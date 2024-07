Le troc de biens entre particuliers-iStock-wutwhanfoto.jpg

Le troc : une démarche simple

Acheter un bien immobilier en l’échangeant contre son bien actuel est non seulement possible, mais de plus en plus fréquent en France. Plus simple qu’un achat classique, ce type de transaction limite les démarches et les frais de notaires tout en allégeant la fiscalité associée. La tendance se traduit par une multiplication des annonces immobilières proposant l’échange de biens dans certaines régions. Dans un article paru fin juin et consacré au troc immobilier, France 2 rapporte notamment le cas d’un couple de jeunes retraités à Boulogne-Billancourt. Ces derniers ont récemment fait l’acquisition d’un appartement de 80 mètres carrés en le troquant tout simplement avec leurs voisins, qui avaient quant à eux besoin d’une surface plus grande.

Comment ça fonctionne ?

Dans le cadre d’un échange immobilier dont les biens sont de valeurs différentes, le propriétaire qui acquiert le bien le plus cher doit payer la différence de valeur entre les deux logements. L’échange fait l’objet d’un seul acte notarié, contrairement à deux dans le cas d’un schéma vente / acquisition classique. Les frais de notaire sont partagés entre les deux propriétaires et la fiscalité associée est donc allégée. Ce type de transaction présente également d’autres avantages pour les acquéreurs, leur permettant notamment d’éviter de contracter un prêt relais, fréquent dans le cadre de l’acquisition d’un nouveau logement qui survient avant la vente du précédent.

Des plateformes dédiées

Plusieurs plateformes spécialisées dans ce type de transaction ont vu le jour ces derniers mois. Construites comme des sites de rencontres, elles permettent aux propriétaires de signifier leurs coups de cœur immobiliers parmi les inscriptions et de discuter avec les autres particuliers. En cas de « match », les propriétaires peuvent se rencontrer et concrétiser leur échange chez le notaire. Si le troc immobilier, fondé sur les coups de cœur et les échanges de bons procédés, semble laisser peu de place au risque, les professionnels du secteur indiquent que les propriétaires doivent cependant rester prudents, et évaluer correctement les biens immobiliers échangés avant de concrétiser le troc. Par ailleurs, bien qu’il séduise un nombre croissant de propriétaires chaque année, le troc immobilier reste marginal sur le marché, avec quelques centaines de transactions par an.