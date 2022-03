Le top 10 des détails qui font grimper le plus le prix d’un Airbnb à Paris

(Crédits photo : Pixabay - TeroVesalainen )

Piscine, climatisation, salle de sport, quelles commodités ajoutent le plus de valeur à votre Airbnb parisien?

Le sauna apparaît comme l'équipement le plus recherché dans les Airbnb à Paris, d'après les comparateurs de prix d' Uswitch.com qui ont analysé les logements Airbnb situés dans 16 villes européennes renommées pour découvrir quelles commodités augmentent le plus leurs prix. Des données Airbnb ont été collectées à partir d'Inside Airbnb, qui fournit des informations accessibles au public sur le site de la plateforme.

Les annonceurs proposant un logement équipé d'un sauna peuvent augmenter leurs prix de 83,83 € par personne, soit la plus forte augmentation due à une commodité supplémentaire dans toute l'Europe. C'est l'équipement le plus prisé des Airbnb londoniens, de ceux situés à Amsterdam, à Lisbonne et à Madrid. Les propriétaires proposant un sauna peuvent facturer un supplément de 82,20 € à Londres et de 61,63 € à Amsterdam.

Autre caractéristique en vogue: l'autorisation des animaux de compagnie qui permet d'augmenter le prix de l'annonce de 65,08 € par personne et par nuit à Paris. À Rome, Prague, Madrid, Athènes ou Londres, les propriétaires d'Airbnb acceptant les animaux domestiques peuvent aussi facturer leur logement entre 7,70 € et 65,08 € de plus.

Si le bien est doté d'une salle de sport, il est possible d'ajouter en moyenne 64,00 € par nuit et par personne dans les annonces Airbnb de la capitale. La piscine arrive non loin derrière, en 4ème position, et permet d'augmenter le prix de l'annonce de 63,50 €.

Bidet, brasero et climatisation

Le bidet connaît quant à lui un regain d'intérêt et occupe la 5ème place des équipements qui ajoutent de la valeur à un bien Airbnb à Paris. Les logements dont les salles de bain en sont dotées, peuvent voir leur prix augmenter de 60,75 € par personne et par nuit. Suit la présence d'un brasero ou foyer permettant de faire du feu, qui est également un élément de choix à Paris, où les prix des Airbnb peuvent augmenter de 54,33 €.

La climatisation arrive seulement en 7ème position et permet d'ajouter 40 € au prix du bien par personne et par nuit. La présence d'un berceau, d'une chaise haute et de services de streaming ferment la marche de ce top 10. « Avant d'ouvrir un séjour Airbnb, assurez-vous d'abord de peser le pour et le contre. Faites vos recherches et contactez les hôtes existants pour savoir ce qu'il faut pour louer votre maison », recommande Florence Codjoe, qui a mené cette étude.