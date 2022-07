Le terrain de padel, nouvel enfer pour les voisins?

Le développement rapide de ce cousin du tennis ne va pas sans créer quelques nuisances pour les voisins. En Belgique, une législation sur le sujet va voir le jour.

Une pratique ludique, un esprit bon enfant, le padel a tout pour plaire sur le papier. Et effectivement, la pratique de ce sport cousin du tennis ne cesse de se développer. Mais si les joueurs s’éclatent sur le terrain, il n’en va visiblement pas de même pour les voisins comme le dénonce un article du site belge Le Soi r. Dans ce pays, le nombre de terrains a triplé en à peine un an et demi et les nuisances sonores pour ceux qui habitent à proximité semblent pires que celles générées par un court de tennis .

Citant l’exemple d’une famille avec trois enfants vivant un enfer depuis l’installation d’une structure semi-couverte dédiée à la pratique du padel au fond de son jardin, le quotidien rappelle que les bruits d’impact récurrents peuvent se révéler difficilement supportables. Et en période estivale, il faut se montrer encore plus ingénieux pour tenter d’insonoriser les chambres sans ouvrir les fenêtres donnant sur les courts. Face à la multiplication des plaintes de voisinage, certaines collectivités locales wallonnes refusent désormais les permis de transformation de terrains de tennis en terrain de padel.

10 décibels de plus que le tennis

Le Soir cite également un cas flamand, non loin de Bruges , où la justice a ordonné la fermeture d’un club de padel (existant depuis 2018) en soirée après 19 h ainsi que le dimanche afin que le voisinage dispose d’un peu de répit. Estimant qu’il y a un vide juridique à comble, la Fédération Wallonie-Bruxelles a lancé une mission pour définir un cadre général. Un rapport devrait être rendu d’ici la fin du mois. Parmi les pistes envisageables: une interdiction absolue de pratique à certains horaires ou un calcul spécifique des nuisances propres à chaque club avec des façons de les réduire.

À en croire une étude de la Fondation néerlandaise des nuisances sonores, le padel générerait un bruit supérieur de 10 décibels à celui du tennis. En cause: la plus grande fréquence des échanges, le bruit occasionné par les raquettes elles-mêmes et enfin l’effet amplificateur des parois de verre. Elle recommande d’ailleurs un espace minimal de 150 à 200 mètres entre les habitations et des infrastructures de padel. En attendant un cadre législatif spécifique, certaines municipalités ont d’ores et déjà été contraintes à installer un mur antibruit pour le voisinage tandis que certaines sociétés proposent, en préventif, d’installer autour du terrain des panneaux acoustiques qui viennent tenter d’assourdir le bruit des échanges.