Les hausses de toutes natures ont été pléthoriques en 2020 : contaminations au virus, demandeurs d'emploi, entreprises en difficultés... Pourtant, il est un domaine où la baisse de 2020 s'inscrit dans la continuité des années précédentes, c'est le taux de redistribution des fonds en euros de l'assurance vie ! A quelle mécanique répond ce phénomène et quelle est son incidence ? Focus...

Le taux de redistribution des fonds en euros de l'assurance vie - iStock-tadamichi

Qu'est-ce que le fonds en euros de l'assurance et comment est déterminé son taux de redistribution ?

Des disparités existent cependant selon le type de fonds...

Le fonds en euros est considéré comme le support d'épargne le plus sécurisé de l'assurance vie car le capital placé par l'investisseur est garanti par l'assureur. Le détenteur d'un tel contrat ne peut subir de pertes et peut récupérer son capital à tout moment. De plus, le fonds en euros génère des intérêts chaque année. Ces intérêts s'ajoutent au capital, et deviennent à leur tour sources de rémunération. Par ailleurs, contrairement au Livret A ou au LDDS (Livret de développement durable et solidaire), le taux de rendement du fonds en euros n'est pas statué par l'Etat ; il est soumis aux performances des actifs financiers qui composent le fonds. Pour toutes ces raisons, il s'agit d'un placement plébiscité par les Français qui remporte un franc succès (environ 80 % des encours placés en assurance vie sont investis sur le fonds euro). Mais sa rémunération nette est soumise à des règles spécifiques : les assureurs ont en effet l'obligation de redistribuer 85% des bénéfices du fonds en euros, mais ils peuvent auparavant prélever une « provision pour participation aux excédents » (PPE), qui leur permet de se prémunir face à des risques potentiels, et de lisser les rémunérations. Cette réserve n'est cependant pas leur propriété ... Les assureurs sont tenus de la redistribuer à leurs clients dans les huit années qui suivent sa constitution. Le taux de redistribution annuel correspond donc à la différence entre le taux de rendement du contrat, et le taux de rendement réellement servi au client, une fois constituée la PPE. Or, depuis plusieurs années, il se trouve que les assureurs n'ont eu de cesse d'augmenter leur PPE, tandis que la performance moyenne du rendement des fonds connaissait elle aussi une baisse régulière (Entre 1,10 et 1,20 % en 2020, selon la Fédération Française de l'Assurance, contre 1,50 % en 2019 et 1,84 % en 2018...) La conséquence d'un taux de rendement qui baisse et d'une PPE qui augmente, c'est un taux de redistribution en berne !Les taux de rendements indiqués précédemment sont bien spécifiés comme étant des « taux moyens ». En réalité le rendement de chaque fonds est soumis aux performances des actifs financiers qui le composent, et donc, aux choix opérés par le gestionnaire du contrat. De la même manière, la provision pour participation aux excédents est fluctuante. Ces deux paramètres entrainent une grande hétérogénéité dans les résultats de chaque fonds. On note par exemple que depuis plusieurs années, les banques et les assureurs traditionnels sous-performent par rapport aux banques en ligne ou aux associations d'épargnants...