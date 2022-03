Le stationnement devient payant pour les déménagements à Paris

Les particuliers et les professionnels doivent acquitter une redevance pour pouvoir garer leur véhicule dans la capitale. En cas de non paiement, ils risquent gros.

Vous prévoyez de déménager ? Vous aviez anticipé le coût de la location d’un véhicule de 3,5 tonnes ainsi que celui des déménageurs. Il va maintenant falloir penser à payer son stationnement. C’en est en effet fini de la gratuité du stationnement lors d’un déménagement, que ce soit pour les professionnels ou pour les particuliers. Désormais, l’Autorisation d’Occupation Temporaire, AOT, délivrée par les services de la Ville de Paris, devient payante.

L’AOT était déjà obligatoire pour les déménagements donnant lieu à un stationnement en dehors de la bande de stationnement payant, sur des couloirs de bus, des zones de livraison ou encore des trottoirs par exemple mais elle était gratuite jusqu’ici. Elle était aussi nécessaire pour stationner au-delà de six heures consécutives sur une même place de stationnement ou pour utiliser un monte-meubles. Une redevance est dès lors obligatoire mais elle ne garantit pas la réservation d’un emplacement.

L’AOT présenterait toutefois des tarifs plus avantageux que ceux appliqués à l’horodateur, selon la Ville de Paris. Ils varient selon la taille du véhicule, l’usage ou non d’un monte-meuble, la durée de stationnement ainsi que selon le lieu où est garé le véhicule. Un conducteur de véhicule léger devra ainsi s’acquitter de 17 € pour une demi-journée (0h-12h ou 12h01-23h59) dans la bande de stationnement (27 € pour une journée) et de 25 € pour une demi-journée hors de la bande de stationnement (40 € pour une journée).

La mairie assure que « les tarifs appliqués aux professionnels du déménagement correspondent au maximum à 20 % du coût réel d’occupation de la place. » Depuis l’été 2019, un nouveau forfait de stationnement s’applique déjà aux professionnels du déménagement dans la capitale. Ils paient un forfait à la demi-journée ou à la journée au lieu de procéder à un paiement à l’heure de stationnement à l’horodateur.

Redistribuer l’espace

Mais pour quelle raison le stationnement devient-il payant lors des déménagements? La Ville de Paris répond: « Lors de la consultation menée durant les États Généraux du Stationnement, une demande très forte a été exprimée de redistribuer l’espace dédié au stationnement pour permettre d’autres usages (nouvelles mobilités, aménagements, végétalisation,…), des usages pour tous, autres qu’un vaste parking à ciel ouvert. Ces orientations ont naturellement conduit à considérer que les occupations, même temporaires et non commerciales, qui constituent une forme de privatisation de l’espace public, devaient, elles aussi, être soumises à une tarification. » Paris n’est pas la première ville à mettre en place cette redevance. Des communes l’ont fait comme Meudon, Colombes (92) ou encore Marseille (13) et Lyon (69).

En revanche, ce qui ne change pas, c’est que vous devez formuler votre demande d’AOT au moins 15 jours avant la date prévue. En cas de non-paiement, l’usager s’expose à un forfait post-stationnement de 225 € pour les arrondissements du 1er au 11ème et de 150 € du 12e au 20e arrondissement, dans la bande de stationnement payant et à une demande d’enlèvement pour mise en fourrière en dehors de la bande de stationnement.