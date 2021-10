Avez-vous déjà testé la nouvelle offre de service mise en place par Carrefour le 20 septembre ? Appelée « personal shopper », cette offre permet de s’éviter la corvée des courses en la sous-traitant à une autre entreprise.

Le service personal shopper de Carrefour - iStock-John_Lamb

Un service inspiré du secteur du luxe

Testé en premier… en Roumanie !

L’alliance de Carrefour et Stuart Carrefour a pensé à toutes ces personnes détestant la corvée des courses quotidiennes, en lançant sa nouvelle offre baptisée « Ok ! Market » le 20 septembre. Concrètement, comment ça se passe ? Stuart, l’entreprise de livraison, s’occupe de tout. Les salariés de cette entreprise sous-traitante sont payés pour effectuer les courses à votre place, si vous êtes à Paris ou à Lyon. Une fois votre commande validée, un employé attitré ira dans les rayons d’un magasin et fera exactement comme si vous faisiez vos courses. Vous pourrez aussi lui indiquer vos préférences comme un avocat pas trop mûr. Vous avez validé votre commande mais souhaitez ajouter un produit ? C’est aussi possible. Une fois vos courses terminées, vous recevez un appel de votre personal shopper pour vérifier qu’il n’a rien oublié, avant de tout envoyer en livraison. Vous recevrez les courses le jour même — 3 h après validation de votre commande pour l’instant, et plus rapide à l’avenir — selon le créneau que vous aurez choisi au préalable. Fonctionnement des interfaces : rapidité et choix Carrefour a développé un site dédié à cette nouvelle offre et également une application ! En tout, vous y trouverez 20 000 références — y compris les produits à la coupe comme du pain frais ou du fromage —, c’est-à-dire beaucoup plus de produits que sur le site traditionnel de Carrefour qui compte 12 000 produits maximum. Ainsi, après analyse des paniers des premiers clients, ceux-ci achètent plus de produits frais en ayant accès à la section « marché », grande différence par rapport au site Carrefour traditionnel. Pour optimiser le contact avec le personal shopper, un chat a été intégré à l’application. Vous pouvez le contacter voire l’appeler à tout moment. En ce qui concerne la livraison, celle-ci est pour l’instant gratuite, afin de faire connaître le service. À l’avenir, elle devrait coûter 6,90 € environ. Concernant le ticket de caisse, il faudra prévoir une moyenne de 5 % de hausse par rapport à vos courses classiques.Une ouverture internationale Depuis 2016, Carrefour teste un système similaire en Roumanie avec son application locale appelée Bringo. Son service y connaît un fort succès, car en 2020, il représentait 46 % du marché de l’e-commerce. Son application est connectée à plus de 2500 magasins : des Carrefour, mais aussi des pharmacies, cavistes, magasins de jouets et fleuristes. En Belgique, cette plateforme s’appelle « Ship-To » et connecte 9 magasins. À Buenos Aires en Argentine, Carrefour a également lancé le service Bringo. Les perspectives d’évolution en France Actuellement, « Ok ! Market » est en phase de test dans un nombre précis de magasins — l’hypermarché de Paris Auteuil, le Carrefour Paris Sèvres et Saint-Marcel dans la capitale, et l’hypermarché de Lyon Part-Dieu pour Lyon —, avant de déployer le service dans d’autres villes. À l’avenir, il accueillera d’autres enseignes et commerces et fonctionnera comme une marketplace.