Le Sénat veut limiter les frais sur les produits d’épargne

Un rapport du sénateur Jean-François Husson propose de réduire les charges des placements d’épargne.

L’épineuse question des frais des produits d’épargne sera-t-elle au menu de la présidentielle? Après Bercy la semaine passée, le Sénat s’empare du sujet, avec un rapport intitulé «La protection des épargnants: payer moins et gagner plus». «Les produits d’épargne sont trop chargés en frais, et cela mine leurs performances réelles», alerte Jean-François Husson, sénateur LR de Meurthe-et-Moselle et rapporteur général de la commission des finances. Un épargnant français qui a placé son argent dans des fonds actions voit son rendement rogné de 17 % en 10 ans. C’est 11 % aux Pays-Bas et 15 % au Royaume-Uni. Au bout de 40 ans, 57 % de la performance s’envole pour les clients tricolores. Pour réduire la facture, les sénateurs proposent 17 remèdes.

Parmi eux, l’obligation pour les assureurs de proposer des ETF (supports financiers répliquant les indices tel le CAC 40) moins chargés en frais que les fonds action classiques. Autre piste, l’interdiction des frais d’arbitrage en assurance-vie, qui peuvent «inciter à faire tourner un portefeuille sans intérêt économique», selon Albéric de Montgolfier, sénateur LR d’Eure-et-Loir et vice-président de la commission des finances. Ou encore, mettre le holà sur les frais de surperformances (facturés en cas de rendement supérieur aux attentes).

Une pratique vertueuse mais qui peut être utilisée abusivement, lorsque les rendements passés sont négatifs. En revanche, les sénateurs n’entendent pas toucher au mécanisme de rétrocession prévoyant la rémunération du conseiller en patrimoine par le concepteur du produit financier ; ce système rend peu lisible la perception des frais par les clients. Pour sortir de ce modèle, estiment les sénateurs, il faudrait que les épargnants acceptent de payer des honoraires, comme c’est le cas au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas. Or les Français y sont réticents, souligne le rapport.

