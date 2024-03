Le retour en grâce de la paille avec ce futur campus à Tours

Longtemps vilipendée en raison de son caractère prétendument inflammable, la paille sera le composant phare du campus de l’école de commerce Excelia.

« Les trois petits cochons ont fait du mal à la filière paille » , relève Ludovic Malbet, architecte à l’agence MU Architecture. Et pourtant, la paille ne s’envole pas contrairement à ce que laisse croire le conte, et est résistante au feu. « La paille est très tassée donc l’oxygène ne passe pas. Elle ne risque donc pas de prendre feu », affirme-t-il. La paille est également un très bon isolant thermique, assure-t-il, car il conserve le frais l’été et le chaud l’hiver. Et c’est un matériau écologique, qui offre un habitat sain et biodégradable. On recense en France 5000 bâtiments isolés en paille. C’est d’ailleurs en paille et en bois que sera composé le futur campus de l’école de commerce Excelia à Tours qui accueillera 120 étudiants à la rentrée 2025.

Excelia quitte effectivement ses locaux actuels, le bâtiment devant être démoli pour laisser passer le tramway. Le futur édifice sera le tout premier bâtiment recevant du public en ossature bois et isolation paille de Tours. Seule une école maternelle a été construite en matériaux biosourcés à Tours, principalement en bois et en paille. Le campus d’Excelia s’élèvera sur 5 étages. Seul le sous-sol sera en béton: l’école étant située au bord du Cher, le risque d’inondation est plus élevé. Une grande terrasse de 450 mètres carrés qui comprend la totalité du dernier étage offre une vue sur Le Cher. C’est d’ailleurs la présence de cette rivière qui a compliqué le projet.

Réduire la durée du chantier

La paille utilisée pour ce campus flambant neuf de 5400 mètres carrés provient d’un charpentier à côté de la ville de Chinon, une proximité géographique favorisant les circuits courts . Un recours à la filière sèche qui permet également de réduire la durée du chantier. « On gagne six mois de temps de séchage », estime l’architecte. Le seul bémol de la paille, c’est sa sensibilité à l’humidité. « Lors d’un précédent chantier, quelques bottes étaient trop humides donc on les a retirées, on les a assainies », reconnaît Ludovic Malbet. La paille ne coûte pas plus cher que des matériaux plus classiques. Le coût de construction du projet revient à environ 11 millions d’euros HT. De plus, le bâtiment est réversible, la façade étant non porteuse, et pourrait devenir un immeuble de bureaux voire de logements demain. Un cycle vertueux donc.