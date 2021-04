Le 15 mars dernier, le premier Ministre Jean Castex a annoncé le retour de la « prime Macron ». Voici ce qu'il faut savoir à ce sujet.

Le retour de la « prime Macron » - iStock-andresr

Qu'est-ce que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ?

2021 : la « Prime Macron », le retour

L'inquiétude des syndicats

Couramment nommée « prime Macron », la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat a été mise en place en 2018 suite au mouvement des Gilets Jaunes. Son objectif ? Permettre aux dirigeants d'entreprises de verser à leurs salariés une prime exonérée d'impôts et de prélèvements sociaux. Les années précédentes, diverses conditions étaient à respecter afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif : La prime devait bénéficier aux salariés percevant une rémunération inférieure à trois SMIC sur les 12 mois précédant son versement ; La prime ne devait remplacer aucun élément de rémunération...En raison de la situation sanitaire et économique, le gouvernement a décidé d'étendre la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Ainsi, comme expliqué sur le site web du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, « une prime exceptionnelle de 1 000 euros exonérée d'impôts et de cotisations sociales pourra être versée aux salariés en 2021. Cette prime pourra être majorée jusqu'à 2 000 euros si l'entreprise signe un accord d'intéressement d'ici la fin de l'année ». C'est à l'issue d'une conférence du dialogue social que Jean Castex a annoncé le retour de la « prime Macron ». Le gouvernement souhaiterait que les travailleurs de deuxième ligne comme les aides à domicile et autres hôtes et hôtesses de caisses soient les premiers à en bénéficier. « Je lancerai une concertation avec les partenaires sociaux pour que les travailleurs de la deuxième ligne bénéficient en priorité de cette prime qui pourra aller jusqu'à 2 000 euros pour les branches et entreprises engagées dans une démarche de revalorisation de ces métiers » déclarait ainsi Jean Castex mi-mars. « Je souhaite que le maximum de branches s'engage dans cette démarche, notamment celles qui ne se sont pas emparées de ce sujet l'année dernière. C'est un enjeu d'attractivité de ces métiers. » À l'heure actuelle, on attend toujours les détails sur la version 2021 de ce dispositif : conditions, plafond...Si les syndicats sont rassurés de voir que la prime concerne l'ensemble des salariés français, certains aspects de cette aide les inquiètent. Tandis que Jean Castex a admis que le versement de cette prime coûterait de l'argent aux entreprises, le Medef évoque une « désillusion ». « Les entreprises ont vécu leur pire année et beaucoup auront du mal à la verser. » De son côté, Philippe Martinez de la CGT a déclaré : « tant que ce n'est pas obligatoire, c'est au bon vouloir des employeurs et pour l'instant c'est un mauvais vouloir ». En 2018, cinq millions de salariés français ont bénéficié de la « prime Macron ». À la fin du mois de juillet 2020, et selon les dires de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance, elle avait été versée à 4,5 millions de personnes pour un montant de 2,05 milliards d'euros.