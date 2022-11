Le rendement du Livret d’épargne populaire pourrait atteindre 6,5 % en 2023 : y êtes vous éligible ?

Le nombre de Français qui souscrivent au LEP est encore relativement faible. (Pixabay / Free-Photos)

Actuellement affiché à 4,6 %, le taux d'intérêt du Livret d'épargne populaire (LEP) pourrait bien grimper aux alentours de 6,5 % au début de l'année 2023. De quoi relancer l'intérêt pour ce placement sans risque le plus rémunérateur du marché, mais accessible uniquement sous certaines conditions de revenus.

Le Livret d'épargne populaire (LEP) constitue à l'heure actuelle le placement sans risque le plus rémunérateur du marché grâce à un taux d'intérêt de 4,5 % depuis le 1er août 2022. Soit plus de deux fois plus que ce que proposent le Livret A ou encore le Livret de développement durable et solidaire (LDDS), dont le taux est de 2%.

18,6 millions de contribuables éligibles au LEP

« Selon la Direction générale des finances publiques, le nombre d’individus éligibles au LEP à fin 2021 est de près de 18,6 millions. Ainsi, il est estimé qu’environ 37% des personnes éligibles détenaient un LEP en décembre 2021 » , peut-on lire dans le Rapport de l’épargne réglementée de la Banque de France.

Ainsi, le nombre de Français qui souscrivent à ce placement est encore relativement faible. Un phénomène qui s'explique notamment par le fait que le LEP n'est accessible que sous certaines conditions, rapportent nos confrères de Capital .

Un taux d'intérêt à 6,5 % en 2023 ?

Il faut, en effet, respecter les plafonds de revenus fixés par l'administration fiscale, à savoir que le revenu fiscal de référence (RFR) 2020 du contribuable ne doit pas dépasser 20 297 euros pour un célibataire, un seuil relevé de 5 420 euros par demi-part de quotient familial supplémentaire.

Cependant, face à l'inflation actuelle, le nombre de personnes qui pourraient être intéressées par ce placement pourrait augmenter dans les mois à venir, d'autant plus que le taux d'intérêt du LEP pourrait se situer aux alentours de 6,5 % à partir du 1er février 2023.