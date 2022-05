Dans sa dernière enquête "Patrimoine" publiée le 3 mai 2022, l'INSEE a fait le point sur les placements plébiscités par les Français. Ce bilan patrimonial place en tête le classique Livret A et l'assurance vie.

Le rapport de l'Insee sur les placements des Français / iStock-Golden_Brown

Livret A : le placement préféré des Français

Plus de 8 ménages sur 10 détiennent au moins un produit d'épargne financière, c'est la conclusion que tire l'INSEE trois ans après sa précédente enquête. En 2021, les Français étaient en effet 89,2 % à avoir placé des économies, contre 88,6 % en 2018, année qui faisait apparaître la première baisse du taux de détention en 20 ans. Les livrets réglementés, sans fiscalité ni prélèvements sociaux, sont les placements les plus populaires et gardent leur titre d'"épargne de précaution". La valeur sûre indétrônable reste incontestablement le Livret A, détenu par 73,5 % des ménages (68,5 % en 2010). Le LDDS (Livret d'épargne populaire, ex-Codevi) conserve également une place de choix, avec 35,9 % des foyers en 2021. Mais il affiche cependant une baisse notable depuis une dizaine d'années (35,9 % en 2021 pour 39,7 % en 2010). Dans plus de 80 % de ménages, on trouve également un Livret d'épargne populaire (LEP) et un Livret jeune, même si ces deux placements ont moins le vent en poupe. Ce dernier ne concerne plus, en effet, que 10,9 % des ménages, alors qu'il représentait plus de 15 % en 2010.

L'épargne retraite : toujours à l'affiche, mais en perte de vitesse

L'enquête de l'INSEE a également analysé les résultats de l'épargne retraite, qui a connu ces dernières années un grand bouleversement, avec le regroupement des PEP (Plans épargne populaires) et des PERP (Plans épargne retraite populaires) avec les PER (Plans épargne retraite) créés fin 2019. Cette catégorie de placement a séduit 16,9 % des ménages, notamment par ses avantages fiscaux intéressants. Les professionnels libéraux et les cadres sont les plus nombreux à avoir opté pour ce produit (respectivement 48,9 % et 34,1 %). Le nombre de souscriptions (plus de 4 millions) s'est cependant stabilisé, et ce type d'épargne n'a pas réussi à faire beaucoup de nouveaux émules. Quant aux actions en bourse ou autres valeurs mobilières, elles sont détenues par un ménage sur six. Mais elles ont été impactées par la crise financière de 2008 : si 19,7 % des Français en possédaient en 2010, ce pourcentage est descendu à 16,7 % en 2021. Petite surprise de l'enquête : elles semblent séduire particulièrement les ménages d'agriculteurs, qui sont 44,3 % à en posséder.

L'assurance vie : en haut du podium

Mais c'est incontestablement l'assurance vie qui tire son épingle du jeu, avec un taux de détention qui s'affiche à 40,5 % en 2021 (contre 35 % en 2010). Malgré son rendement en constant recul, les Français sont même 38 % à détenir deux contrats, et 16 % à en avoir souscrit trois et plus. Ces placements sont appréciés par les 70 ans et plus, puisqu'ils sont 48,2 % à avoir fait ce choix. Les ménages qui ont souscrit un contrat d'assurance vie multi support (où il possible d'investir en unités de compte) représentent aujourd'hui 16,8 %, contre 13,3 % en 2015. Ils représentent la quasi-totalité des nouveaux contrats. Ce que les foyers français, et notamment les seniors, apprécient particulièrement dans ce type de placements, c'est d'une part la gestion performante de leur argent dans un cadre fiscal avantageux, et d'autre part la transmission hors succession dans des conditions attractives.