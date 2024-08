Le prix de l’eau augmente-iStock-Liudmila Chernetska.jpg

L’eau : une dépense obligatoire

Avec l’électricité, le loyer, l’essence ou encore le gaz, l’eau fait partie des dépenses récurrentes obligatoires des foyers français. Si tous ces frais ont augmenté avec l’inflation, l’eau n’est pas en reste : la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) estime que le prix de l’eau devrait bondir en moyenne de 5 % en 2024 sur tout le territoire.

Pas de prix unique

Contrairement à l’énergie, l’eau n’a pas de prix unique en France. Ce sont les collectivités territoriales qui assurent le service public d’eau et d’assainissement des eaux. Ces dernières fixent donc les tarifs de l’eau qu’elles traitent et distribuent. Le prix moyen de l’eau est en augmentation depuis plusieurs années. Selon le rapport annuel de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement, mené par l’Office français de la biodiversité, entre 2022 et 2023, l’eau est passée de 4,34 à 4,52 euros par m3 en moyenne, par foyer. Cette moyenne s’établit sur la base d’une consommation d’eau par ménage de 120 m3. En 2024, le prix moyen du mètre cube devrait atteindre 5 euros.

Des disparités sur les factures

Puisque la tarification relative à l’utilisation de l’eau est gérée par les collectivités, il existe de grandes disparités selon les territoires. En 2023, près de 30 % des 10 526 organes de gestion de l’eau ont augmenté leurs prix – entre 5 % pour les plus modérés et 50 % pour les augmentations les plus importantes. Les territoires comme ceux de la Vienne, de la Bretagne ou encore de la Seine-et-Marne sont connus pour appliquer des tarifs au-dessus de la moyenne nationale. Les prix peuvent également varier au sein d’un même département. Dans le Maine-et-Loire, si l’augmentation moyenne est de 7 % sur un an, elle oscille entre 1 % et 18 % selon les municipalités.

Une consommation stable

En parallèle, le rapport de l’Observatoire des services publics d’eau et d’assainissement indique que la consommation de l’eau est restée relativement stable ces dernières années. Sur 13 ans, entre 2010 et 2023, elle est passée de 54 à 54,6 m3 par an en moyenne – soit 150 litres par jour et par personne. Là aussi, il existe de grandes disparités, liées au climat ou encore à la distribution démographique. Ainsi, les consommations moyennes des habitants du sud de la France, ou encore de la Réunion et de la Martinique sont globalement supérieures à la moyenne nationale.

Comment connaître le prix de l’eau dans sa commune ?

Il existe différentes manières de connaître le prix de l’eau pratiqué dans sa ville. La facture d’eau détaille les tarifs de l’eau potable, les redevances, taxes, ainsi que les prix de l’assainissement collectif pratiqués au moment de l’émission de la facture. De plus, le site services.eaufrance recense et diffuse les données relatives à la gestion de l’eau sur le territoire français depuis 2009. Alimenté par les collectivités, il est doté d’une carte interactive sur laquelle il est possible de connaître le prix de l’eau potable et de l’assainissement en renseignant le nom de sa localité.