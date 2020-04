Le poker en ligne, grand gagnant du confinement

Forcés de rester chez eux, des joueurs français affluent sur des sites de poker. Les dépenses grimpent, les risques d'addiction aussi.

Depuis quelques semaines, l'excitation est montée d'un cran dans les «room» de poker en ligne. «Mains» fantasques, «tapis» risqués... Les habitués ont parfois du mal à s'y retrouver parmi l'avalanche de nouveaux joueurs qui n'hésitent pas à privilégier l'instinct plutôt que la stratégie. Coincés chez eux, ils ont trouvé une activité pour occuper leur temps, avec le secret espoir qu'elle les rende riche tout en restant dans leur canapé. Car c'est bien le confinement qui a poussé des milliers de Français à se lancer.

«Le poker en ligne connaît un boom sans précédent», confirme Aurélien Guiglini, responsable du poker chez Winamax. «Nos joueurs existants se sont remis à jouer et jouent davantage. Mais surtout, on enregistre aussi 5000 nouveaux comptes par jour». Un chiffre inédit pour le site de jeux d'argent en ligne dont le chiffre d'affaires, pour le poker, a presque été triplé depuis le début du confinement.

Même son de cloche du côté de l'Arjel, l'autorité de régulation des jeux en ligne. «En période normale, on dénombre 300.000 comptes de joueurs actifs par semaine. Là, il en a 500.000», confirme son président, Charles Coppolani, qui ajoute : «Alors que la dépense moyenne des joueurs en matière de poker sur 2019 était de l'ordre de 5 millions d'euros par semaine, elle est passée à plus de 15 millions».



Les nouveaux joueurs ne se cantonnent pas aux parties publiques, ouvertes à tous. Beaucoup leur préfèrent des tournois privés, qu'ils peuvent eux-mêmes organiser et dont ils définissent les montants, explique Aurélien Guigliani. Des parties virtuelles, à l'image des soirées poker que le confinement interdit désormais.«Normalement, on en a quelques dizaines par jour. Nous sommes passés à 4000 tournois qui regroupent 40.000 joueurs par jour», s'enthousiasme-t-il.

L'activité des paris sportifs chute de 90%

Parmi ces nouveaux arrivants, des Français à la recherche d'une occupation ludique, mais aussi des parieurs en mal d'opportunités. Et pour cause, faute de compétitions sportives, les paris sportifs connaissent une chute de 90% de leur activité. Une déroute pour les jeux d'argent en ligne, dont le chiffre d'affaires repose en majorité sur ces paris.

Selon les chiffres de l'Arjel, les mises des paris sportifs ont représenté 5,56 milliards d'euros en 2019 et 880 millions d'euros en termes de produit brut des jeux (PBJ), c'est-à-dire les mises moins les gains, et donc, la véritable dépense des joueurs. En comparaison, le poker a généré sur la même année, 271 millions d'euros de PBJ, soit plus de trois fois moins.



Si le poker compense «à peu près» les pertes des paris en ligne, chez Winamax, on reste prudent. «Nous savons que ça va retomber après le confinement. Il est fort probable que, lorsque les gens pourront ressortir, ils auront envie de tout sauf de jouer au poker. Mais peut-être que certains d'entre eux vont néanmoins continuer de se rendre sur notre site», espère-t-on.

«Le risque principal, c'est la perte de relations sociales»

Une ambition devenue la crainte des plateformes d'aide et de prévention contre l'addiction au jeu. «Jouer comporte des risques», en particulier quand on s'adonne au poker. «Le risque principal, c'est la perte des relations sociales qui est propre à ce jeu. Lorsque vous faites des partis sportifs, c'est instantané, alors que vous pouvez jouer très longtemps au poker», explique Charles Copppolani qui recommande aux participants «de se fixer un budget et une limite de temps». Cette consigne va bientôt devenir obligatoire pour les sites de jeux en ligne mais que certains mettent déjà en place comme Winamax, qui impose lors de l'inscription de se fixer une limite de temps de jeu et de mise. Si le joueur souhaite les modifier, il doit attendre 48 heures «afin de lui laisser un temps de réflexion», précise le site.

Une précaution aux effets toutefois limités. «Je me suis fixé 5000 euros comme limite pour être large mais je sais que si je l'atteins, je serai dans le rouge», témoigne Valentin 28 ans, joueur confirmé. Au début du confinement, faute de pouvoir travailler, il a considérablement augmenté son temps de jeu, jusqu'à sept heures par jour. Principalement sur des tournois privés avec ses amis dont beaucoup se sont créé un compte où l'ont réactivé à cette occasion. Maintenant qu'il télétravaille, il ne consacre plus que cinq heures par semaine au poker en ligne.

«Ce n'est pas le gain qui rend addict, c'est de perdre»

Si le risque d'addiction est présent pour tout nouveau joueur de poker, il est d'autant plus à redouter en ce temps de confinement, alerte l'Arjel. En particulier pour les personnes sujettes à ce type d'addiction. Pour Olivier Kramarz, thérapeute spécialisé en addiction et vice-président de France patients experts addiction (Fpea), c'est surtout un «risque de rechute» qui est à craindre. Selon lui, «l'anxiété généralisée, les problèmes financiers, l'isolement ou la promiscuité sont des facteurs aggravants de consommation». D'autant que, l'oisiveté imposée par l'épidémie de coronavirus offre plus de temps pour jouer.

Comme l'Arjel, Olivier Kramarz insiste sur la nécessité de se fixer un temps de jeu à ne pas dépasser. «Il peut être bon de jouer avec un chronomètre sur son téléphone et quand ce dernier sonne pour indiquer que le temps de jeu est terminé, de s'arrêter quelle que soit la situation dans laquelle se trouve le joueur», recommande-t-il, alertant sur le risque de vouloir «se refaire à tout prix».

Prudent dans ses mises, Valentin se fixe un montant à ne pas dépasser. Mais surtout, «si l'argent que j'ai déposé sur mon compte sur la plateforme arrive à 0, je m'arrête. C'est un plaisir, mais j'ai d'autres priorités», assure-t-il, reconnaissant toutefois que la tentation est grande de réapprovisionner son compte pour continuer à jouer. «Ce n'est pas le gain qui rend addict, c'est de perdre. L'idée reçue veut que plus on gagne, plus on a envie de jouer, mais c'est faux. Il y a, au début, une phase de gain durant laquelle on accroche aux jeux, ça nous fait plaisir, ça nous amuse, ça nous détend. Mais à partir du moment où on commence à perdre, c'est là que se situe le risque, car on a besoin de se refaire. On va commencer à emprunter de l'argent, à mentir...» Une spirale infernale dont il est bien difficile de se sortir.