Le PER séduit les Français

Depuis son lancement en octobre 2019, le PER attire de plus en plus de Français. Les épargnants sont notamment séduits par ses avantages fiscaux, ainsi que par la souplesse de ses conditions d'adhésion et de déblocage anticipé. Décryptage.

Un succès incontestable

Accessibilité et avantages fiscaux

Un produit souple

Lancé en octobre 2019, le Plan épargne retraite (PER) avait pour ambition de se substituer à certains anciens produits, comme le PERP, le contrat Madelin ou encore le PERCO. Le PER comprend trois compartiments : le PER individuel (PERIN), qui remplace le PERP et le contrat Madelin ; le PER collectif (PERCOL), en remplacement du PERCO et le PER catégoriel (PERCAT), qui remplace l'ancien contrat « article 83 » ou le Plan d'Épargne Retraite Entreprise (PERE). Selon les chiffres de la Fédération française de l'assurance (FFA), au 31 janvier 2021, le PER représentait 1,24 million de contrats ouverts et un encours total de 13,4 milliards d'euros. En février 2021, la FFA comptabilisait 68 000 nouveaux PER souscrits sur ce seul mois et un versement net de 879 millions d'euros, qui s'est ajouté à l'encours total. En mars, on recensait 89 000 assurés supplémentaires et un peu plus de 1 milliard d'euros en versement net.Relativement nouveau sur le marché des produits d'épargne, le PER s'est pourtant rapidement imposé dans le paysage de la gestion de l'épargne retraite en France. Les raisons de cet engouement sont multiples. On note en premier lieu l'accessibilité quasi inconditionnelle de l'enveloppe. Si les anciens produits d'épargne retraite étaient strictement compartimentés, le PER est ouvert à n'importe quelle personne résidant en France sans aucune exigence liée à l'activité professionnelle ou à l'âge. Le PER individuel est alimenté par des versements volontaires effectués directement par l'épargnant. Par ailleurs, l'universalité du produit s'affiche comme un gage de sécurité pour les actifs susceptibles d'amorcer un changement d'orientation professionnelle à un ou plusieurs moments de leur carrière. Les droits acquis via la souscription au produit les suivent jusqu'à ce qu'ils décident de débloquer les fonds, sans qu'ils aient besoin d'effectuer un transfert. De plus, le PER s'accompagne d'un avantage fiscal intéressant, dans la mesure où les versements volontaires effectués dans l'enveloppe sont déductibles du revenu imposable.Le PER est également reconnu pour sa souplesse. À la fin de la période d'épargne et de capitalisation, l'épargnant peut obtenir le versement d'un capital, opter pour une sortie sous forme de rente viagère ou un mélange des deux. La majeure partie des anciens produits d'épargne retraite n'autorisait que la rente viagère. Le PER met également fin à l'épargne retraite « tunnel ». Là où les anciens produits ne permettaient pas aux épargnants de récupérer leurs versements avant leur retraite (et la fin du contrat) sauf circonstances exceptionnelles, le PER offre la possibilité de retirer des fonds par anticipation en cas de surendettement, de cessation d'activité non salariée ou d'acquisition d'une résidence principale.