Le patrimoine immobilier des candidats à la présidentielle comparé à celui des Français

À l’occasion de la parution des déclarations de patrimoine et d’intérêt des 12 candidats à l’élection présidentielle, nous nous sommes concentrés sur l’immobilier pour évaluer à quelle proportion de Français, ils peuvent se comparer.

Décidément les candidats à l’élection présidentielle sont des Français atypiques lorsque l’on ausculte leur patrimoine immobilier. On y trouve de très gros propriétaires dont les possessions se chiffrent en millions d’euros (Valérie Pécresse, Eric Zemmour ou Nicolas Dupont-Aignan) et un président candidat à sa réélection qui est l’un des seuls à ne pas posséder d’immobilier (contrairement à son épouse Brigitte) avec le candidat ouvrier Philippe Poutou et l’écologiste Yannick Jadot. Même la candidate Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud est propriétaire de son logement tandis que l’insoumis Jean-Luc Mélenchon n’est pas si loin que cela de l’Impôt sur la fortune immobilière avec son confortable patrimoine immobilier. En comparant ces chiffres avec de récentes données de l’Insee, nous avons établi pour chaque candidat avec quelle proportion de Français ou de propriétaires immobiliers il peut se comparer.

1. Les poids lourds immobiliers

* Valérie Pécresse: championne du patrimoine... et de la dette

La présidente de la Région Île-de-France et candidate LR dispose de trois maisons et des terrains pour une valeur totale de plus de 4,1 millions d’euros, dont une maison à Versailles (Yvelines) et une autre à La Baule (Loire-Atlantique) sans oublier la petite maison familiale de Combressol (Corrèze) déclarée pour 20.000 euros. Aux côtés de cet impressionnant patrimoine qui ne tient pas compte des valeurs mobilières dépassant 6 millions d’euros, la candidate est aussi la plus endettée. Son passif s’élève à 1 million d’euros dont plus de 800.000 euros pour un prêt immobilier. Valérie Pécresse figure bien sûr parmi les 5% des propriétaires disposant du plus gros patrimoine immobilier.

* Eric Zemmour: Paris et transmission

Le candidat Reconquête! affiche un beau tableau de chasse immobilier en étant propriétaire ou copropriétaire de pas moins de cinq appartements à Paris allant de 27 à 165 m², pour des montants de 176.400 à 1,8 million d’euros. Le total purement immobilier s’élève à près de trois millions d’euros. Notons qu’il lui reste pas moins de 633.000 euros à rembourser répartis sur quatre emprunts immobiliers. En dehors de l’appartement principal et d’un appartement de 51 m² acquis en 2017, tous deux en pleine propriété, Eric Zemmour ne dispose que d’une portion de l’usufruit des trois autres biens. Cela laisse à penser qu’il a procédé à un démembrement de propriété pour préparer sa succession: il continue à percevoir des loyers ou à utiliser ces biens, la nue-propriété ayant sans doute été transmise à ses enfants. Eric Zemmour se situe évidemment parmi les 5% des plus importants propriétaires immobiliers français.

* Nicolas Dupont-Aignan: un patrimoine diversifié

Le candidat de Debout la France est propriétaire à 100% de plusieurs biens immobiliers, pour un total de 2,165 millions d’euros. Il évalue son appartement parisien de 105 m² à 1,4 million d’euros et est le seul à détenir un local commercial (56 m² à Paris obtenus par donation en 2007 et évalués à 260.000 euros). Il possède par ailleurs une maison de 80 m² en Essonne (évaluée à 250.000 euros) ainsi qu’un second appartement parisien de 25 m² lui aussi obtenu par donation. Nicolas Dupont-Aignan dépasse lui aussi largement le seuil des 708.500 euros de patrimoine immobilier brut, ce qui signifie qu’il figure parmi les 5% de propriétaires immobiliers les mieux pourvus.

* Jean-Luc Mélenchon: pas si loin que ça de l’IFI

Avec un patrimoine immobilier évalué à 1,37 million d’euros (1,2 million d’euros pour son appartement parisien et 170.000 euros pour sa maison du Loiret), le candidat LFI pourrait se rapprocher dangereusement de l’Impôt sur la fortune immobilière taxant les patrimoines supérieurs à 1,3 million. Il n’en est rien pour l’instant puisque la résidence principale bénéficie d’une décote de 30% et que l’on parle de patrimoine net, c’est-à-dire après déduction des dettes immobilières. Or, Jean-Luc Mélenchon doit encore rembourser 100.000 euros d’emprunt immobilier. Son patrimoine taxable s’approche néanmoins dangereusement du million d’euros... Jean-Luc Mélenchon rejoint ainsi le bataillon majoritaire des candidats: celui des 5% des propriétaires français disposant du plus gros patrimoine immobilier.

* Marine Le Pen: propriétaire minoritaire

Si la candidate RN a déclaré des biens immobiliers pour un confortable total de 1,29 million d’euros, elle ne possède qu’une fraction de divers biens. Pour l’hôtel particulier de 633 m² à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), elle en détient 12,5% en SCI pour un montant de 616.800 euros et pour la maison de 120 m² dans le Morbihan, elle en possède en indivision 28,5% soit 111.883 euros. Même chose pour une autre maison dans les Yvelines, dont elle possède en indivision 25% soit 565.801 euros. Comme 6 autres des 12 candidats, Marine Le Pen se classe parmi les 5% des propriétaires les mieux dotés.

* Jean Lassalle: 3 maisons, 1 appartement et des terres agricoles

Quand on parle de patrimoine immobilier, le berger des Pyrénées-Atlantiques n’est pas le dernier venu. Le fondateur du mouvement Résistons! déclare en effet pas moins de 5 biens différents dans son département. Et parmi eux, un seul est issu d’une succession: une maison estimée à 130.000 euros, entrée dans le patrimoine de Jean Lassalle l’an passé et qu’il déclare curieusement comme un bien propre en pleine propriété, dont il détiendrait 0% (sans doute plutôt 100%). Encore une de ces subtilités dont le chantre de la ruralité a le succès. Il a acquis par ailleurs en 1985 un appartement de 63 m², aujourd’hui valorisé à 115.000 euros et une maison de 225 m² dont il détient la moitié estimée à 320.000 euros. Il n’a pas lésiné sur les travaux, y investissant pas moins de 240.000 euros. Sa 3e maison, acquise en 2002 et dont il détient la moitié, soit l’équivalent de 115.000 euros s’accompagne de 0,4 hectare de terres agricoles qu’il possède là aussi à 50% pour une valorisation de 120.000 euros. Avec un patrimoine immobilier brut de 800.000 euros, Jean Lassalle se situe parmi les 5% de propriétaires français les mieux dotés.

* Anne Hidalgo: un appartement en Espagne

La maire de Paris et candidate PS est propriétaire avec son mari d’une maison à Paris de 118 m² (avec une véranda de 11 m² comme le précise sa déclaration) évaluée à près d’1,4 million d’euros. Sa quote-part représente la moitié soit un peu moins de 700.000 euros et il reste 400.000 euros d’emprunt immobilier à rembourser. La candidate a également hérité de la nue-propriété d’un appartement en Espagne dont elle détient le quart, évalué à 28.800 euros. À un cheveu près (son patrimoine est valorisé à 721.663 euros), Anne Hidalgo rejoint le top 5% des plus grands propriétaires immobiliers français.

2. Les patrimoines moyens

* Fabien Roussel: multipropriétaire

Le candidat communiste déclare deux maisons dans le Nord: l’une de 100 m² achetée 110.000 euros en 2007 et qu’il possède en pleine propriété et l’autre de 150 m² acquise en 2012 dont il détient 60% en indivision. Si dans le premier cas de figure, il valorise sa propriété à 180.000 euros aujourd’hui, il faut croire qu’il n’a pas fait une très bonne affaire sur sa seconde acquisition. Sachant que la propriété valait 180.000 euros en 2012 et qu’il a effectué 20.000 euros de travaux, la valorisation actuelle de 120.000 euros qu’il indique pour sa part semble correspondre aux 60% du coût d’acquisition et des travaux, soit une plus-value nulle en dix ans... Ce patrimoine de 300.000 euros place Fabien Roussel parmi les 20% des propriétaires immobiliers les mieux pourvus.

* Nathalie Arthaud: un demi 3-pièces

Si elle ne déclare aucun produit financier, la candidate Lutte Ouvrière a cédé aux sirènes de la propriété immobilière en investissant dès 2009 100.500 euros dans un appartement de 48 m² situé à Pantin (Seine-Saint-Denis). Elle est propriétaire en indivision de la moitié de ce logement et valorise actuellement cette part à 177.600 euros en s’appuyant sur une estimation du site Meilleurs Agents. Notons que depuis sa précédente déclaration, son livret A, son CEL et ses deux comptes courants se sont étoffés pour représenter près de 40.000 euros. Avec son patrimoine immobilier, Nathalie Arthaud, se place juste sous la médiane des propriétaires français: la moitié d’entre entre eux disposant de biens valant moins de 201.400 euros.

3. Les sans-immobilier

* Emmanuel Macron: toujours le même patrimoine fantôme

Fidèle à ses convictions selon lesquelles les propriétaires immobiliers sont des rentiers, le président candidat ne détient toujours pas la moindre once de pierre dans son patrimoine. Il laisse cela à son épouse, Brigitte, qui a hérité de ses parents de la villa Monéjan, située au Touquet. Mais c’est bien Emmanuel Macron qui finance depuis 2011 les travaux qui ont été réalisés dans cette villa, notamment pour recevoir dans les meilleures conditions deux commerces situés au rez-de-chaussée de la bâtisse. Souscrit pour 15 ans auprès du Crédit Mutuel, ce prêt de 350.000 euros est assorti de mensualités de près de 2400 euros.

* Yannick Jadot: un scooter électrique

Pas l’ombre d’une possession immobilière pour le candidat EELV. Aux côtés de 67.000 euros d’assurance vie et de 90.000 euros répartis sur cinq comptes bancaires,Yannick Jadot ne revendique la propriété que d’un scooter électrique évalué à 4.000 euros.

* Philippe Poutou: il ne peut compter que sur ses liquidités

Le candidat ouvrier est au chômage depuis son licenciement de l’usine Ford de Blanquefort (Gironde) en septembre 2021. Il perçoit des indemnités comme conseiller municipal et métropolitain à Bordeaux. Il n’a pas de patrimoine immobilier, mais près de 100.000 euros répartis sur quatre comptes bancaires. Comme Yannick Jadot, le seul bien qu’il déclare est un véhicule: une Peugeot 308 acquise en 2020, évaluée à 22.500 euros.