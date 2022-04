Début mars, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HAPTV) a publié sur son site les déclarations de patrimoine des candidats à l'élection présidentielle. Entre capital financier, biens immobiliers, assurances vie, œuvres d'art ou autre pécule annexe, chacun se distingue autant par son programme que par ses avoirs.

Le patrimoine des candidats / iStock-Olivier Le Moal

Valérie Pécresse en tête des cinq candidats les plus fortunés

Sur les douze candidats en lice, cinq détiennent un patrimoine supérieur à un million d'euros. C'est Valérie Pécresse qui prend la première place, avec un total de 9,7 millions d'euros déclarés. Le couple qu'elle forme avec son mari industriel est propriétaire de deux maisons : l'une de 270 m2 à Versailles d'une valeur de 2,3 millions, et l'autre de 200 m2 à La Baule, évaluée à 1,8 million. Son mari est par ailleurs titulaire d'assurances vie, et détenteur d'actions General Electric à hauteur d'1 million d'euros (placées dans une banque new-yorkaise). Le couple a également investi dans l'art, avec trois œuvres de valeur (dont une lithographie de Miro), pour un total de 59 000 €. Elle est suivie par Éric Zemmour, qui revendique quelque 4 millions d'euros et qui détient, avec son épouse, le patrimoine immobilier le plus important en nombre : cinq appartements à Paris. Le reste de son patrimoine est issu de sa société d'édition (1,53 million) et d'assurances vie (440 000 €). Nicolas Dupont-Aignan possède, quant à lui, un appartement parisien, une maison dans l'Essonne, un local commercial, un studio à Paris, pour un total de 465 000 €. Un livret A, sur lequel sont déposés 23 027 €, et une sculpture de Denis Monfleur d'une valeur de 25 000 € complètent ses biens. Jean-Luc Mélenchon, dont les avoirs sont évalués à 1,4 million d'euros, est un inconditionnel du Crédit Mutuel, où il détient plusieurs livrets. Il est également propriétaire de son appartement parisien de 110 m2 évalué à 1,2 million et d'une maison secondaire de 170 000 €.

Emmanuel Macron huitième sur la liste

Avec un patrimoine presque exclusivement financier s'élevant à 550 000 €, l'actuel président se retrouve au huitième rang sur la liste des richesses des postulants. Un Livret Bleu du Crédit Mutuel, un Livret de développement durable et solidaire ainsi qu'un Livret "fidélité plus" se partagent un total de 120 416 €, auxquels s'ajoute un contrat d'assurance vie d'un montant de 113 474 € au Crédit Mutuel. La pierre ne fait pas partie des choix financiers d'Emmanuel Macron, mais il rembourse néanmoins tous les mois un prêt de 2 420 € relatif à des travaux réalisés dans la maison du Touquet appartenant à son épouse. Le profil de patrimoine de Yannick Jadot est sensiblement le même : pas de bien immobilier, mais un total de 420 000 € sous forme de différents placements. Fidèle à ses idées, il est le seul à se déplacer en véhicule électrique : un scooter haut de gamme acheté 5 939 € en 2019. Philippe Poutou n'a pas non plus investi dans l'immobilier, mais il capitalise néanmoins 99 078 € sur son compte courant et ses livrets d'épargne. C'est le candidat qui roule dans le véhicule le plus onéreux : une Peugeot 308 SW d'une valeur de 22 500 €. Par contre, quelques candidats ont privilégié la pierre aux placements financiers. Jean Lassalle possède quatre biens et des terres agricoles (800 000 €) ; Fabien Roussel a un patrimoine immobilier dans le Nord (300 000 €) ; Anne Hidalgo détient la moitié d'une maison de 118 m2 à Paris (soit 692 000 €) ; Nathalie Arthaud est propriétaire de la moitié d'un appartement en Seine-Saint-Denis (177 600 €). Quant à l'endettement des candidats, la plupart remboursent un crédit immobilier, mais Marine Le Pen apparait comme la plus endettée avec un crédit de près de 10,7 millions d'euros contracté pour le financement de sa campagne électorale.