Le numérique change la donne dans la construction

Le plan à 10 millions d'euros du gouvernement entend généraliser l'usage de la maquette numérique.

Construire plus et moins cher. Telle était la promesse du gouvernement faite il y a un peu plus d'un an. Pour cela, le président Emmanuel Macron avait annoncé un «choc d'offre». Force est de constater qu'un an après la promulgation de la loi logement, il est loin d'être au rendez-vous.

Les prix de l'immobilier dans le neuf ne cessent de grimper, bien que leur hausse soit actuellement plus mesurée (+ 1,8 % sur un an, à 4 358 euros le mètre carré en moyenne, selon la Fédération des promoteurs immobiliers). Les mises en chantier et autres permis de construire sont en constant recul depuis plusieurs mois.

À l'heure de la révolution numérique, les nouvelles technologies peuvent-elles constituer une solution à la baisse du coût du logement? «Oui, mais ne tombons pas dans le "solutionnisme technologique", prévient Robin Rivaton, économiste qui vient de remettre à Julien Denormandie, ministre chargé du Logement, un rapport sur la transformation numérique de la construction. Même si le changement doit venir des entreprises, l'innovation des acteurs privés ne remplacera jamais l'action politique, nationale comme locale.»

Pour convaincre l'ensemble des acteurs de la filière des bénéfices de la transformation digitale, le gouvernement a mis en place, en novembre 2018, un plan dans lequel il compte débloquer 10 millions d'euros d'ici 2021. Ce dispositif vise à généraliser en 2022 l'utilisation de la maquette numérique dans les projets de construction (bureaux, bâtiments publics, résidentiel...) via une plateforme publique gratuite qui compte aujourd'hui plus de 8 000 utilisateurs.

Plus connue dans la profession sous l'acronyme BIM (pour Building Information Modeling, ou modélisation des données du bâtiment), cette technologie doit permettre d'accélérer la construction de bâtiments grâce à un «travail collaboratif plus étroit, plus rapide et réactif à toutes les étapes», selon le ministère de la Cohésion des territoires. «Le secteur de la construction est tellement fractionné que certaines PME redoutent d'avoir des coûts élevés avec le BIM (des dizaines de milliers d'euros par an pour former les salariés et louer des logiciels...) et de ne pas en retirer les bénéfices immédiatement, explique Yves Laffoucrière, président de BIM 2022. Mais je suis très confiant: les hésitations commencent à s'estomper.»

L'impression 3D peine à se développer

Depuis le lancement du plan, plus de 4 000 projets utilisant la technologie BIM ont été lancés en France. Certaines start-up comptent bien mettre en valeur leur savoir-faire. «Nous proposons à tous les types d'acteurs (architectes, bureaux d'études, entreprises de construction...) un "carnet de santé numérique " pour optimiser la gestion et la maintenance de leurs bâtiments», explique Nicolas Régnier, président de Data Soluce, start-up incubée à la Station F, le campus créé par Xavier Niel.

Pour d'autres sociétés, la transformation digitale des bâtiments passe par d'autres solutions, comme l'impression 3D ou les robots constructeurs. Le premier bâtiment de ce genre en France a vu le jour à Nantes en mars 2018. Un autre sortira bientôt de terre à Reims. Mais ces techniques, qui réduisent le temps de fabrication, peinent à se développer. La faute à une demande trop faible. «Ces techniques sont surtout utilisées pour les maisons individuelles et peu pour les logements collectifs. Ces usages n'intéressent pas les grandes villes, car elles consomment beaucoup de foncier», affirme Robin Rivaton, auteur de L'Immobilier demain, des rentiers aux entrepreneurs (Éditions Dunod).

Pour l'heure, la technologie BIM semble être la plus à même de se diffuser largement, même si elle n'impactera pas tout de suite le quotidien des Français. «Elle peut réduire les délais de construction, éliminer les défauts, réduire les nuisances intolérables ou faire face à une main-d'œuvre rare. En revanche, l'impact sur les volumes et les prix ne sera pas immédiat et fort», conclut Robin Rivaton.