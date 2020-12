Le nouveau projet de Jean Nouvel en Arabie Saoudite

Le plus célèbre des architectes contemporains français, Jean Nouvel, va se lancer dans un projet d'hôtel de luxe en plein désert, en Arabie Saoudite. Un concept novateur qui devrait ouvrir courant 2023 voire 2024.

Sharaan, le futur projet d'hôtel de luxe de Jean Nouvel

Développer l'attractivité touristique de l'Arabie Saoudite

Lauréat du Prix Pritzker en 2008, l'équivalent du prix Nobel pour l'architecture, Jean Nouvel compte parmi les architectes les plus en vue dans le monde, mais aussi les plus novateurs. La preuve en est avec son nouveau projet baptisé Sharaan. Le nom est directement tiré du site où sera implanté ce complexe hôtelier cinq étoiles, soit en pleine réserve naturelle en Arabie Saoudite. Et comme à son habitude, Jean Nouvel a vu grand, très grand même puisque d'un côté ce complexe de luxe comptera non moins de quarante suites, trois villas et quatorze pavillons privatifs, et de l'autre il sera parfaitement intégré à son environnement naturel. Car le Sharaan sera construit à même la roche, dans les imposantes falaises du désert d'Al-Ula, une partie de l'établissement se trouvera même sous terre. Les chambres seront taillées dans la masse de même que l'imposante cours circulaire prévue pour accueillir les clients. Tout sera conçu pour que le complexe soit parfaitement intégré à son environnement, les murs conserveront leur aspect naturel tant sur la couleur que sur la matière. Aux principes élémentaires de l'architecture et du design selon lesquels la forme doit servir la fonction, Jean Nouvel ajoute une nouvelle dimension à ce projet pharaonique : le respect de l'environnement. L'architecte, dont les faits d'armes parlent d'eux mêmes - la tour Agbar de Barcelone, le musée du Louvre d'Abu Dhabi ou le Musée du Quai Branly à Paris pour n'en citer que quelques-uns -, a déclaré à cet égard que ce projet "ne doit pas mettre en péril ce que l'humanité et le temps ont consacré".Si l'Arabie Saoudite s'est adjointe les services d'une référence comme l'est Jean Nouvel, c'est pour s'assurer que le projet lui servira à atteindre l'objectif fixé : développer l'attractivité touristique du pays. Preuve de l'importance de l'enjeu, l'architecte français a été convié par la Commission royale pour Al-Ula, une instance présidée par le prince héritier du royaume Mohammed Ben Salman. Selon des informations diffusées par CNN, l'Arabie Saoudite cherche bel et bien à s'imposer petit à petit comme une destination touristique mondiale pour une clientèle aisée voire fortunée. Le futur complexe hôtelier de Jean Nouvel permettra de mettre un coup de projecteur sur le pays, sur sa culture, sur son environnement naturel et son histoire. Il faut dire que la région n'a pas été choisie au hasard car si elle reste encore méconnue, elle n'en demeure pas moins passionnante puisque des sites archéologiques majeurs s'y trouvent. Des signes de vie datant de plus de 200 000 ans, soit l'ère préislamique, y sont recensés. Le patrimoine et l'histoire de cette partie de l'Arabie Saoudite remontent aux temps de la civilisation des Nabatéens, connus pour avoir été les bâtisseurs de la célèbre cité antique de Pétra en Jordanie.