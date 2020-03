Le marché du vrac en route vers les sommets

Les produits vendus en vrac font de plus en plus d'adeptes. En 2019, le marché a même dépassé le milliard d'euros en France.

Adieu emballages, bonjour produits en vrac

Un marché en plein essor

Alors que notre planète, du sol jusqu'aux océans, est envahie par les déchets et plus particulièrement par le plastique, les consommateurs se tournent de plus en plus vers le vrac. Le principe ? Il est tout simple : au lieu d'acheter vos produits déjà emballés, vous les achetez en vrac soit en remplissant vos propres contenants (bocaux en verre, sacs réutilisables...), soit en utilisant les sacs recyclables mis à votre disposition dans les magasins. Pâtes, fruits secs, lessive, lentilles, céréales, chocolat... On trouve de nombreux produits vendus en vrac, qu'ils soient BIO ou non. Les avantages ? Ils sont nombreux. Tout d'abord, vous pouvez choisir la quantité que vous souhaitez. Si vous n'avez besoin que d'une poignée de noix de cajou pour votre recette, vous n'avez ainsi pas besoin d'acheter un paquet entier de 100, 150 ou encore 200 grammes. L'aspect zéro déchet est évidemment un autre avantage du vrac. Enfin, le prix des produits vendus en vrac est un atout non négligeable. Le sans-emballage peut ainsi être entre 5 et 40 % moins cher que la version emballée. L'absence de plastique mais aussi le recours aux circuits courts expliquent en partie cette différence de coût.Anti-gaspillage, zéro-déchet, moins cher, plus écologique... Les atouts du vrac ne cessent de séduire les consommateurs. En 2019, ce marché a d'ailleurs connu en France une croissance égale à 41 % (par rapport à 2018) avec un chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros. De 18 épiceries spécialisées en 2015, on est même passé à 400 boutiques proposant du vrac sur le territoire français selon l'association Réseau Vrac qui dit avoir « bon espoir que le marché triple d'ici à 2022 ». D'après le cabinet Nielsen, les Français sont 40 % à acheter en vrac soit 3 % de plus qu'un an auparavant. Il faut dire que les hypermarchés ont compris que le vrac fonctionne et l'ont intégré dans les magasins. « Dans la grande distribution, tout le monde s'y est mis : 70 % des hypers et des supermarchés possèdent un coin dédié au vrac, implanté dans 57 % des cas au sein du rayon bio » explique ainsi Célia Rennesson de Réseau Vrac. Parmi les produits rencontrant le plus de succès, on trouve les oléagineux (58 % des foyers en achètent), les fruits secs (51 %) mais aussi le riz et les céréales (25 %). Le non-alimentaire se développe également. Dans les magasins bio, par exemple, on peut acheter des produits ménagers (lessive...) en vrac. Il suffit de venir avec son bidon de lessive et de le remplir sur place. Des innovations aussi diverses que variées - comme un moulin à oléagineux pour fabriquer sa pâte à tartiner en direct - devraient aussi permettre au vrac de se développer davantage.