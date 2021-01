Du 29 octobre au 15 décembre 2020, la France a été confinée pour la deuxième fois en un an. Cela a été l'occasion pour beaucoup de personnes d'alimenter leur Livret A.

Le Livret A à nouveau grand vainqueur du second confinement - iStock-UlyssePixel

Quelques mots sur le Livret A

Beau succès du Livret A

Qu'en est-il du Livret de développement durable et solidaire ?

Il existe en France diverses solutions d'épargne et le Livret A fait partie des plus connues. Il s'agit d'un compte d'épargne rémunéré dont les fonds sont en permanence disponibles. Toute personne majeure comme mineure peut être titulaire d'un seul et unique Livret A. Le taux d'intérêt du Livret A est fixé deux fois par an par l'État. Les intérêts « sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ». Son plafond est de 22 950 € Ces divers atouts en font une option populaire auprès des Françaises et des Français qui ont d'ailleurs profité du deuxième confinement pour alimenter leur Livret A.Tandis qu'une décollecte a été constatée en octobre 2020 (-940 millions d'euros), en novembre 2020, soit pendant le deuxième confinement, 2,4 milliards d'euros ont été déposés sur les Livrets A des Françaises et des Français. À titre de comparaison, un an auparavant, la collecte nette ne dépassait pas les 610 millions d'euros. Ces nombres, rendus publics par la Caisse des Dépôts, montrent que le deuxième confinement a permis aux particuliers d'épargner. « D'ordinaire, [le mois de novembre] n'est pas très bon pour le Livret A, la collecte est souvent proche de zéro. La proximité de Noël et les impôts locaux pèsent sur le portefeuille des ménages alors qu'il n'y a pas de prime » indique Philippe Crevel, président du Cercle de l'Épargne. D'ailleurs, pour retrouver un tel niveau de collecte, il faut faire un petit bond dans le passé, en novembre 2012 précisément. Cette année-là, le plafond était passé de 12 000 à près de 20 000 euros. De janvier à novembre 2020, c'est une collecte nette de plus de 27 milliards d'euros qui a été enregistrée pour le Livret A. En 2019, la collecte nette, à cette même période, avait atteint les 14 milliards d'euros.Le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) -- « produit d'épargne rémunéré dont les fonds sont disponibles à tout moment » et dont le plafond est fixé à 12 000 euros -- a lui aussi connu un joli succès durant le deuxième confinement. Il a ainsi atteint une collecte nette de 910 millions d'euros en novembre 2020 contre une collecte nulle en novembre 2019 et après une décollecte de 80 millions d'euros en octobre 2020. En tout, les encours du Livret A et du LDDS ont connu une progression de 3,1 milliards d'euros en novembre 2020. Et les Françaises et les Français ont épargné, sur leurs livrets défiscalisés, près de 85 milliards d'euros supplémentaires entre janvier et novembre 2020. À noter : le rendement du Livret A va rester à 0,5 % au 1er février 2021. Et si ce taux est bas, il est supérieur à l'inflation. Bonne nouvelle donc, en 2021, les particuliers devraient continuer à gagner un peu d'argent avec le plébiscité Livret A.