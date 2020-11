Le leasing immobilier, une solution pour aider les classes moyennes à se loger

Cette formule testée en Île-de-France pourrait élargir la clientèle solvable malgré l'explosion des prix. Explications.

Les jeunes actifs et les classes moyennes sont, depuis des années, ceux dont le parcours immobilier est le plus délicat. Trop «riches» pour bénéficier d'un logement vraiment social et pas assez pour s'en acheter un, ils sont souvent condamnés à rester locataire. C'est pour répondre à cette situation inextricable qu'In'li, filiale dédiée au logement intermédiaire du groupe Action Logement, planche sur des formules innovantes. «Ce que nous voulons, c'est créer un modèle d'accession à la propriété pour ces logements intermédiaires, explique Benoist Apparu, président du directoire d'In'li et ancien ministre délégué au Logement. Et en gardant un élément en tête, sans doute une déformation liée à mes fonctions passées (ministre chargé du Logement, député), tout cela doit se faire sans réclamer un centime à l'État.»

Avec de l'ingénierie patrimoniale et financière, plusieurs formules sont actuellement développées par In'li et la première à être réellement testée est un leasing immobilier. Concrètement, les candidats à l'accession pourront devenir propriétaire de leur logement après l'avoir loué au minimum 5 ans et au maximum 10 ans. L'avantage, c'est que le prix est défini et gelé dès la signature du contrat de leasing. Il n'y a donc pas de risque d'envolée des prix et en plus le locataire se constitue un apport personnel. En complément du loyer, il doit verser chaque mois une part d'épargne définie à l'avance (de l'ordre de 100 à 200 euros) qui constituera la base de son apport. Il est vrai que la formule perd de son intérêt si les prix augmentent très peu voire diminuent mais dans tous les cas de figure, l'achat n'est pas obligatoire.

Objectif 1000 logements/an

Deux projets impliquant ce procédé, sont en cours de développement en partenariat avec le promoteur Linkcity: un ensemble de 18 logements à Viroflay (Yvelines) et de 25 logements à Bagneux (Hauts-de-Seine). Selon les calculs d'In'li, pour acheter un 3-pièces neuf de 65 m² à Viroflay, un foyer doit gagner 6480 €/mois. Le recours au leasing immobilier permet d'élargir la cible en rendant ce bien accessible à un ménage gagnant 5843 €/mois. Ou alors en reprenant l'équation dans l'autre sens, un ménage gagnant 5843 €/mois pourra espérer gagner près de 10% de surface supplémentaire grâce au leasing. Après une phase test de trois ans avec d'autres réalisations en cours, In'li vise un millier de logements de ce type commercialisés par an. «Il faut que d'autres acteurs du logement s'emparent aussi de ce genre de modèle, précise Benoist Apparu. Ce n'est qu'en multipliant les initiatives que l'on pourra transformer ce segment du marché.»

Parmi les autres formules qu'étudie In'li, il y a également l'acquisition progressive où l'acheteur n'acquiert au début qu'une partie de son logement. Le vendeur reste, quant à lui, copropriétaire en indivision jusqu'à ce qu'il puisse racheter le tout. Sans oublier des recherches autour du prêt in fine (où l'on ne rembourse que les intérêts avant l'intégralité du capital à l'échéance) pour adapter en France un modèle qui se pratique dans les pays nordiques.

Malgré tout, rendre la propriété plus accessible sans subvention reste un exercice délicat. «Ces deux opérations de Bagneux et Viroflay visent les classes moyennes supérieures, admet Benoist Apparu, mais il y en aura avec des gains plus importants encore. Il reste que nous ne pourrons jamais aller à Levallois, Vincennes ou Courbevoie qui seront toujours trop chères.»