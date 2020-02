Le fonds de pension danois PFA mandate La Française pour un portefeuille de 100 millions € investi en résidences seniors

L'immobilier français séduit actuellement les grands fonds de pension étrangers, et plus particulièrement le fonds PFA, un des plus importants du Danemark (576 milliards de Couronnes danoises, soit environ 77 milliards € sous gestion). Après avoir jeté son dévolu sur le square d'Orléans à la fin de l'année dernière (14.000 m2 d'immobilier mixte bureaux-logements au cœur de Paris 9ème), le fonds PFA souhaite investir 100 millions € dans des résidences seniors en France.

PFA a choisi le gestionnaire d'actifs La Française pour mettre en place et gérer un portefeuille de résidences seniors qui seront acquises en Vefa sur le territoire français. L'engagement en fonds propres se chiffrera à 100 millions € pour PFA. Le choix du partenariat avec le groupe La Française ne doit rien au hasard, cette société de gestion bénéficiant d'une expertise reconnue sur ce segment immobilier assez pointu, avec des actifs sous gestion de 330 millions € répartis sur 18 résidences gérées. Le créneau des résidences seniors est une réelle source d'opportunités pour les investisseurs immobiliers en France car le parc existant est considérablement sous-dimensionné, ne permettant d'accueillir qu'une faible proportion de la population âgée de plus de 75 ans.

« Nous sommes heureux d'investir dans une catégorie d'actifs stratégique qui offre l'avantage de biens résidentiels avec un profil « risque-rendement » intéressant et un fort impact sociétal, analyse Michael Bruhn, directeur général de PFA. Avec La Française, nous avons trouvé un partenaire idéal qui dispose d'une expérience solide pour déployer notre vision de l'investissement immobilier à long terme. »

« Ce partenariat avec un acteur institutionnel de premier plan tel que PFA, permet à La Française d'accélérer son positionnement stratégique dans le secteur des résidences seniors en plein essor, répondant non seulement à une demande sociétale structurelle, mais aussi à notre démarche d'investissement durable », explique pour sa part Marc Bertrand, président de La Française Immobilier Managers.