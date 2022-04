Le fisc dévoile la liste des biens immobiliers confisqués aux oligarques russes en France

Les milliardaires russes possèdent de nombreux logements en France. (PIXABAY / moerschy)

En application des sanctions économiques internationales contre la Russie, la France a gelé 33 biens immobiliers appartenant à des oligarques russes. La liste a été publiée mardi 12 avril par le ministère de l’Economie et des Finances.

Trente-trois biens immobiliers, quatre yachts ou encore six hélicoptères. Tel est le bilan des biens confisqués par la France à certains oligarques russes. La liste a été publiée ce mardi 12 avril par le ministère de l’Economie et des Finances, relaie Le Parisien . Ce qui permet de repérer dans quels lieux les milliardaires russes ont élu domicile. Sans surprise, les oligarques qui, depuis le début du conflit de la Russie avec l'Ukraine sont visés par des sanctions internationales, ont une préférence pour les Alpes-Maritimes, le Var, Paris, les Alpes ou encore Saint-Barthélemy.

Depuis le début du conflit, l'Etat français a immobilisé 23,7 milliards d'euros d'actifs russes dans le pays. Les 33 biens immobiliers ont une valeur d'acquisition de 573,6 millions d'euros, ce qui représente des propriétés valant en moyenne 17 millions d'euros. Roman Abramovitch, proche de Vladimir Poutine, le propriétaire du club de football de Chelsea, dispose à lui seul d'une dizaine de propriétés. Parmi celles-ci, le château de Croë, à Antibes ou la Villa Gouverneur, à Saint-Barthélemy, qui a été achetée 90 millions de dollars en 2009.

Une préférence pour les Alpes-Maritimes

Dans le détail, c'est dans les Alpes-Maritimes que l'on trouve le plus de demeures appartenant aux oligarques. On en compte 7 à Antibes, 5 à Saint-Jean-Cap-Ferrat, 4 dans la commune voisine de Villefranche-sur-Mer, une à Nice et une autre à Cannes. Dans le département voisin du Var, on trouve 7 propriétés au Lavandou et une à Saint-Tropez. Quand les oligarques prennent de la hauteur, ils ont une préférence pour Les Allues en Savoie avec cinq propriétés gelées, et une à Demi-Quartier et Chilly en Haute-Savoie. Dans la capitale, ce sont 6 biens qui ont été immobilisés et 2 à Saint Barthélémy.

Ces demeures ne sont pas saisies par l'Etat français, mais gelées. Cela signifie que les propriétaires peuvent toujours les habiter, mais ils ne peuvent ni les louer, ni les vendre, rappelle Le Parisien . Concernant les actifs financiers, ce sont 22,8 milliards d’euros qui ont été bloqués sur les comptes français de la Banque centrale de Russie et 178 millions disséminés sur des comptes de banques françaises. D'autres biens immobiliers pourraient s'ajouter à cette liste dans les prochains jours.