Le financement participatif d'énergies vertes

Le groupe Valorem propose désormais aux particuliers de financer ses projets solaires et éoliens. Le pionnier de l'éolien en France a lancé son propre portail de financement participatif en mars dernier. L'objectif : offrir une meilleure lisibilité à ses projets et tendre un peu plus la main aux investisseurs particuliers. Décryptage.

Le financement participatif d'e?nergies vertes - iStock-Blue Planet Studio

Mon Parc Valorem

Un investissement inclusif

Un placement engagé

Cinq projets

Le portail Mon Parc Valorem, hébergé par Lendosphere, la plateforme de financement participatif des projets de transition écologique et énergétique, est le premier en son genre. Entièrement dédié aux offres du groupe, il réunit l'ensemble des opérations de financement participatif de Valorem actuelles, passées et à venir. Avec ce portail spécifique, le groupe entend offrir la meilleure lisibilité possible du déploiement de ses opérations pour attirer les investisseurs particuliers.Claudio Rumolino, responsable des investissements participatifs à Valorem, indique sur le site que ce nouveau portail s'inscrit dans la stricte continuité de la démarche de l'entreprise : « Depuis 10 ans déjà, Valorem propose aux citoyens d'investir dans ses projets et parcs d'énergies renouvelables. Cette démarche, pionnière à l'époque, s'inscrit dans l'objectif de Valorem de démocratiser l'accès des citoyens à un investissement performant, vertueux pour la planète et les futures générations. » L'entreprise indique actuellement avoir rassemblé une communauté de 4 500 prêteurs issus de plusieurs catégories socio-professionnelles. Les cadres supérieurs et professions intellectuelles représentent 47 % du bassin d'investisseurs et les artisans et agriculteurs 30 %. Depuis 2012, ces 4 5000 investisseurs ont permis au groupe Valorem de récolter 15 millions d'euros. Ces fonds ont participé au financement de 39 projets.En 2020, alors que la consommation était au plus bas, l'épargne des Français a atteint un niveau record. Valorem mise sur l'attrait de l'épargne verte combiné à celui du financement participatif. Selon les données citées par le groupe, cette alternative à l'épargne « classique » a permis de lever 1,02 milliard d'euros en 2020, ce qui représente une croissance fulgurante de 62 % par rapport à 2019. Laure Verhaeghe, directrice Générale de Lendosphere, explique qu'avec ce nouveau portail, Valorem permet d'apporter une « nouvelle dimension au financement participatif ». Mon Parc Valorem donne accès à des informations concrètes sur la transition écologique, ainsi que sur les projets territoriaux dans lesquels les particuliers peuvent être susceptibles d'investir. Les investisseurs peuvent par la suite disposer d'une « information personnalisée sur les projets financés ».Valorem présente cinq projets de parcs dans le cadre du démarrage de son portail. Il s'agit de quatre parcs photovoltaïques et d'un parc éolien situés en Bourgogne et en Occitanie. Les financements seront collectés sous forme de prêts au groupe, qui les garantira. Le taux d'intérêt pour le financement de ces projets est compris entre 4 et 5 %.