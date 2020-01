Le «fabriqué en France» à l'honneur au Palais de l'Élysée ce week-end

EN IMAGES - Le palais présidentiel accueille ce week-end la «Grande Exposition du Fabriqué en France», une exposition d'objets triés sur le volet, en provenance des 101 départements. Le Figaro a sélectionné quelques créations.

Le savoir-faire français est reçu ce samedi à l'Élysée. 101 produits 100% «made in France», représentant chacun les 101 départements de métropole et d'Outre-mer, sont mis à l'honneur lors d'une exposition les 18 et 19 janvier. Le ministère de l'Économie et des finances a sélectionné les lauréats parmi 1750 candidatures.

L'évènement - qui affiche complet - n'est pas «innocent», écrit l'Élysée, et a vocation à susciter un «acte d'engagement pour l'emploi et contre le réchauffement climatique». Car consommer français, c'est avant tout le faire de manière plus responsable: les circuits courts réduisent l'empreinte carbone et ainsi son impact sur l'environnement. «Nous aurions aimé tout vous montrer, mais les murs du Palais ne sont pas extensibles», plaisante l'équipe de l'Élysée sur son site. Et l'exposition a de quoi surprendre: de la simple madeleine à l'exosquelette en passant par l'imprimante 3D la plus rapide du monde, le fabriqué en France présente ses plus beaux fleurons.

Le vélo sur-mesure en titane de Caminade

De la conception à la fabrication sur-mesure du cadre, Caminade produit tout dans son atelier situé à Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-Orientales. L'entreprise engagée représente l'industrie du vélo lors de l'exposition avec ses modèles en acier et titane entièrement réparables. «Chez nous pas de vélos jetables», écrit la petite structure, qui entend lutter contre l'obsolescence programmée.

L'imprimante express de livres miniatures par Gutenberg & Co

C'est la plus petite imprimerie de livres au monde. Cette machine qui porte le nom de l'inventeur du caractère imprimé est une petite révolution qui résout bien des problèmes dans le monde de l'édition. Cette imprimerie mobile permet aux livres de prendre vie à la demande et d'imprimer des centaines de pages en quelques minutes.

L'espadrille en toile de plastique recyclé par Payote

À l'heure de l'éco-tourisme, cette tendance qui pousse les touristes à voyager de manière plus responsable ou en partant à l'étranger en vue d'une action centrée sur l'écologie, ces chaussures décontractées sont fabriquées à partir de matière biologique et recyclée.

Le parapluie antibourrasque de la marque Le véritable Cherbourg

«Ce modèle est le parapluie le plus résistant au monde, il plie mais ne rompt pas», décrit l'entreprise sur son site internet. Ce produit de luxe - comptez 125 euros minimum - est conçu à partir de matières nobles, chaque poignée étant réalisée à partir «d'essences de bois précieuses».

L'exosquelette multifonctions développé par Ergosanté avec la SNCF

Qu'est-ce que c'est? Un exosquelette est une structure dite squelettique dont le but est d'aider une anatomie défaillante. Baptisé Shiva, du nom de la déesse indienne, cet exosquelette peut déployer jusqu'à cinq fonctions d'assistance - une première en France. La majorité des pièces sont fabriquées par une imprimante 3D. L'appareil a été créé pour soulager les employés soumis à de lourdes charges.

Fromage Roquefort bio par Gabriel Coulet

Véritable institution du fromage à la française, le roquefort bio Coulet s'est fait une place dans la gastronomie française. Il faut dire que la maison en est à sa cinquième génération de fromagers. Les techniques de réalisation de ce roquefort issu de l'agriculture biologique remontent au XIXe siècle. Stocké à température «dirigée», le fromage obtient le titre Appellation d'origine protégée (AOP) après 90 jours.

La liste complète des produits exposés est à retrouver sur le site de l'Élysée.