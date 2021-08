Le digital Euro en préparation

Qu'on ne se méprenne pas... l' « Euro Digital » n'est pas un tournois de foot virtuel organisé en temps de pandémie ; c'est un projet ambitieux de monnaie numérique sur lequel travaille la Banque Centrale européenne ! Mais pourquoi et comment mettre en place une crypto-monnaie européenne alors même que les bitcoin, Dogecoins et autres Darkcoins issus du darkweb suscitent depuis des années, la défiance des banques, des politiques et des institutions... ?

Le digital Euro en pre?paration - iStock-D3Damon

La BCE donne le top départ

Pourquoi ce revirement ?

Alors que la Banque centrale européenne (BCE), tout comme les grandes banques européennes, regardaient d'un bien mauvais œil la fulgurante progression des cryptomonnaies, suspectées de financer des activités criminelles, l'annonce de la mise en place « de travaux approfondis pendant 24 mois sur la création d'une monnaie numérique de banque centrale (MDBC) en zone euro » a eu de quoi surprendre. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, s'en expliquait en ces termes, dans un communiqué publié le 14 juillet dernier : « Le but de nos travaux est de veiller à ce que, à l'ère numérique, les ménages et les entreprises aient toujours accès à la forme de monnaie la plus sûre : la monnaie de banque centrale ». Cette décision de la BCE semble avoir été confortée par le soutien que lui ont simultanément apporté la France et l'Allemagne... Les ministres des Finances, des deux pays ont en effet publié un communiqué de presse dans lequel ils appuyaient clairement le projet. Dans le même temps, sous l'impulsion de la Bundesbank, les cinq fédérations bancaires allemandes, publiaient, le 5 juillet dernier, un communiqué en faveur de l'euro digital, y compris dans le cadre d'une utilisation par les consommateurs auprès des commerçants.La décision de la BCE ressemble curieusement à une volonté de ne pas rester à l'écart, alors que les cryptomonnaies sont à présent dédiabolisées et suscitent l'intérêt autant du grand public que des investisseurs. D'ailleurs, les initiatives concernant les monnaies digitales se multiplient : les déclarations d'Elon Musk concernant un éventuel paiement des voitures Tesla en Bitcoins, le Diem que promet Facebook, la Chine qui travaille sur son e-yuan, ou encore le « britcoin » que la banque centrale d'Angleterre (BoE) souhaite adosser à la livre sterling... Même la très puissante Fed exprime son intérêt pour la monnaie digitale ! Son président Jérôme Powell, promettant en mai dernier d'entamer un processus « réfléchi ». Bref, le sujet des monnaies digitales, est devenu tellement prégnant qu'il ne pouvait laisser plus longtemps la BCE indifférente. L'institution a d'ailleurs d'ores et déjà fixé un calendrier concernant la mise en place d'un prototype de son MDBC sur le marché « de gros » (c'est-à-dire dédié aux transferts internationaux), et lance en parallèle une réflexion approfondie concernant le marché « de détail » (tout ce qui concerne les comptes particuliers) ; tout en précisant à travers un communiqué : « un euro numérique viendrait compléter l'argent liquide, et non le remplacer ». La phases d'étude devrait se dérouler sur 24 mois, et l'euro numérique pourrait être inauguré d'ici cinq ans...