Le déploiement des conseillers numériques

Afin de réduire la fracture numérique en France, le gouvernement a récemment annoncé le déploiement de 4 000 conseillers numériques sur le territoire à l'horizon 2022.

Le de?ploiement des conseillers nume?riques - iStock-FG Trade

Lutter contre l'illectronisme et réduire la fracture numérique

Des créations de postes à la clé

L'illectronisme est un phénomène qui concerne environ 17% de la population française selon les derniers chiffres publiés par l'Insee, soit tout de même plus de 13 millions de personnes. Derrière ce néologisme constitué de la contraction entre les termes "illettrisme" et "électronique" se cache une situation problématique pour les millions de Français concernés. Car des jeunes actifs en allant jusqu'aux seniors, c'est toute une frange de la population française qui se trouve éloignée du numérique, à savoir sans réel moyen technique ni sans connaissance en matière de technologie digitale pour effectuer un nombre sans cesse plus important de tâches diverses via le web : effectuer sa déclaration d'impôt en ligne, prendre un rendez-vous médical, consulter sa fiche d'imposition, demander le renouvellement de sa carte d'identité, communiquer avec ses proches... Aussi, pour tenter de réduire la "fracture numérique" qui sévit dans l'hexagone, le gouvernement a créé le poste de conseiller numérique. En tout et pour tout, ce sont 4 000 conseillers spécialisés dans le digital et le numérique qui viendront en aide à toute personne ayant besoin d'un accompagnement pour effectuer leurs démarches en ligne. Le conseiller numérique propose une aide totalement gratuite à travers des ateliers, des permanences et des initiations au numérique. Et ce au plus près des personnes confrontées au problème d'illectronisme, grâce à un maillage territorial dense.C'est dans le cadre du plan de soutien à l'économie baptisé "France Relance" que le gouvernement a bénéficié de fonds pour financer le recrutement de 4 000 conseillers numériques. Dotée d'une enveloppe de 250 millions d'euros sur deux années, l'opération porte sur le recrutement, la formation et le versement du salaire pour ces milliers de nouveaux postes. L'occasion pour un nombre conséquent de Français et de demandeurs d'emplois de s'engager dans une nouvelle carrière professionnelle. A ce titre, une plateforme spéciale a été lancée. Nommée conseiller-numérique.gouv.fr, elle donne la possibilité à tout un chacun de se porter candidat pour devenir conseiller numérique. On peut ainsi lire sur ce site web dédié que le poste de conseiller numérique s'adresse à ceux et celles aimant le contact humain et souhaitant s'engager dans un métier "qui a du sens dans un secteur d'avenir". Après avoir rempli un formulaire en ligne, les candidats retenus passeront ensuite par trois étapes : la sélection, la formation et enfin l'activité (animation d'ateliers, aide personnalisée). Si le déploiement généralisé des 4 000 conseillers numériques est attendu pour l'année 2022, une soixantaine d'entre eux est déjà en activité dans le pays, et plus particulièrement dans le département de la Haute-Vienne. Reste à voir à présent si ce test grandeur nature portera bel et bien ses fruits en permettant à un nombre majeur de Français de maîtriser rapidement et facilement les nouvelles technologies en général et l'utilisation d'Internet en particulier.