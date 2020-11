Le Covid-19 a aussi gâché le Black Friday aux États-Unis Unis

Deux fois moins d'Américains que l'an dernier se sont déplacés pour faire des courses ces derniers jours.

Faire la chasse aux rabais dans les centres commerciaux américains au lendemain du jeudi de Thanksgiving a été longtemps un sport national. Mais cette année le Covid-19 a eu raison du «Black Friday», tout comme le reste du week-end de shopping effréné. On constate ainsi que deux fois moins d'Américains que l'an dernier se sont déplacés pour faire des courses ces derniers jours.

Et pour cause: la foire d'empoigne dans des foules denses, agglutinées dans des grands magasins, caractéristique des premiers jours de shopping marquant le début de la saison des achats de fin d'année, est l'antithèse même de la distanciation sociale prônée par les autorités américaines.



En revanche les achats en ligne ont bondi dans le même temps de 22%, selon Adobe Analytics. Le vendredi noir a lui-seul a représenté cette année 9 milliards de dollars de ventes pour Amazon et ses émules. Ce dernier lundi de novembre qui suit le traditionnel «Black Friday» est baptisé «Cybermonday». Il vise historiquement à reproduire sur les plateformes de vente en ligne la frénésie déclenchée par les ristournes exceptionnelles des grands magasins au lendemain de Thanksgiving.





Record 2019 de 9,4 milliards de dollars

Cette année le report sur l'e-commerce ayant commencé dès jeudi, «Cybermonday» est relativement moins attirant. On pourrait même dire que cette journée a de fait commencé quatre jours plus tôt. Dans quelques heures on saura si le record de 9, 4 milliards de dollars de ventes en ligne, atteint lors de l'édition 2019 de Cybermonday a été battu en 2020.



En termes non plus de nombre de visiteurs, mais du point de vue du volume des ventes, le recul est certes moins dramatique, mais spectaculaire: il est de l'ordre de 30% toutes catégories d'articles confondues. Ce sont dans les rayons vêtements, chaussures et bijoux que les baisses ont été les plus nettes, avec des plongeons de plus de 50% selon RetailNext.



Il est beaucoup trop tôt pour dresser un bilan des ventes de fin d'année aux États-Unis. Pour autant deux tendances nouvelles émergent et rendent les commerçants optimistes. La première tient à l'allongement de la période de promotion.



Désormais les Américains commencent à acheter leurs cadeaux de Noël en octobre. Confinés, ils ont eu plus de temps pour le faire en 2020. Ils ont aussi voulu prévenir les problèmes de retards de livraison. L'envolée du commerce en ligne a en effet crée des engorgements dans les réseaux de livraison à domicile. La poste américaine, notamment, n'a pas encore surmonté le traumatisme de la pandémie. Quant aux livreurs, ils sont parfois tout aussi difficiles à recruter qu'il est devenu compliqué de trouver aussi des camionnettes de livraison...



Seconde tendance inattendue, surtout dans le contexte actuel de crise et de chômage élevé: les Américains dont les revenus n'ont pas trop souffert, dépensent de plus en plus en biens, dans la mesure où ils voyagent désormais très peu et ne sortent plus au restaurant ou au cinéma. Cela explique que la National Retail Federation, organisme professionnel des commerçants de détail, table cette année sur une hausse des achats de fin d'année entre 3, 6% et 5, 2%.



Ces gains sont à comparer à une moyenne historique de 3, 5%, sans oublier que l'année dernière, avant que la pandémie ne sévisse, les Américains euphorisés par le quasi-plein emploi avaient dépensé 4% de plus qu'en 2018.