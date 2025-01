Le conflit de voisinage vire à la guerre: ils font sauter la maison de la discorde

Dans ce village de l’Aisne, le différend entre une famille et une voisine vivant dans une caravane a viré au drame. Après des mois d’embrouilles, de menaces et d’insultes, la maison a été soufflée par une explosion causant 1 blessé grave et rendant inhabitable l’habitation mitoyenne.

Peut-on encore parler de «querelle» de voisinage? À Quessy, commune associée à Tergnier ( Aisne ), le différend qui oppose depuis des mois une famille vivant dans une maison du village et leur voisine occupant une caravane tient plutôt de la guerre. L’animosité entre les deux camps a déjà mobilisé par le passé la municipalité, la justice et les forces de l’ordre. Et juste avant le réveillon du Nouvel an, où les problèmes les plus courants concernent généralement les fêtes non autorisées , une nouvelle étape a été franchie. La maison qui avait déjà été caillassée, dans le passé, par des soutiens de la voisine à la caravane, a purement et simplement été soufflée par une explosion dans la nuit du 28 au 29 décembre.

La violence de la déflagration a été telle qu’il ne reste quasiment rien de l’habitation. D’ailleurs, la maison mitoyenne n’a pas été épargnée, ses quatre habitants devront être relogés. Fort heureusement, les deux maisons touchées n’étaient pas occupées au moment des faits. Ce qui n’a pas empêché l’explosion de causer un blessé sérieux: un homme qui se trouvait sur le trottoir, peut-être un simple passant, atteint par des projections de gravats, selon l’ Aisne Nouvelle . Pour le voisinage qui a entendu deux détonations avant une troisième plus forte, l’origine criminelle de cette explosion ne semble pas faire de doute. Deux personnes dont l’une était cagoulée auraient d’ailleurs été vues en train de s’enfuir juste après l’explosion. Reste à déterminer le rôle du blessé, passant ou suspect.

Un marteau ou un pied de biche pas loin

Une chose est sûre: une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Laon pour «destruction volontaire par moyen dangereux» et le contentieux entre voisins courait depuis un an et demi. Devant France 3 , le maire de la commune a rapporté «des problèmes de voisinage qui demeurent depuis un certain temps» entre les propriétaires de la maison et les habitants d’une caravane stationnée sur un terrain à l’arrière. D’ailleurs en novembre dernier, la justice avait condamné le beau-fils de la propriétaire de la caravane pour menaces de mort envers les voisins. Ce qui n’avait pas empêché les relations de se détériorer: jets de cailloux, destruction de mobilier de jardin, volets défoncés à coups de club de golf... La situation était telle que dès septembre, la famille occupant la maison a préféré vider les lieux pour garantir sa sécurité après s’être relayée pour monter la garde la nuit, avec «un marteau» ou «un pied de biche» à portée. L’enquête de la police devra éclairer les circonstances de l’explosion sur ce dossier suivi de près par la préfecture de l’Aisne.