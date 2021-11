Les bonnes nouvelles ne sont pas légion depuis les derniers dix huit mois, alors savourons celle-ci … Le chômage en France est en très nette baisse ! Et ce n’est pas seulement parce que les 9 millions de personnes placées en chômage partiel durant la crise sanitaire ont majoritairement retrouvé leur poste une fois la reprise amorcée…. C’est aussi parce que le rebond économique actuel dynamise très fortement le marché de l’emploi.

Le chômage en baisse significative selon l'Insee / iStock-Orbon Alija

L’Insee se montre optimiste

Et quid du « halo du chômage » ?

L’Insee, en dehors de la publication de ses données statistiques classiques, publie également de manière régulière, des « enquêtes de conjoncture », a visées plus qualitatives. Ces dernières ont pour objet d’éclairer sur les perspectives économiques à court et moyen terme. Dans sa note de conjoncture relative à l’emploi en France, publiée le 6 octobre dernier, l’Insee confirme sa forte reprise, et annonce de réjouissantes perspectives. En effet, avec un taux de chômage attendu à 7,6 % d’ici à la fin 2021 (soit un point de moins qu’à la fin 2019), la France pourrait battre un record de faiblesse datant de 2008. Alors que 2021 devait marquer un pic de chômage suite à la forte récession engendrée par la pandémie, on a, au contraire assisté à un rebond de l’emploi. Grâce aux mesures d’aide qui ont permis de protéger le tissu productif, la reprise économique a eu lieu plus vite et de manière plus dynamique qu’attendu. Ainsi, dès le deuxième trimestre 2021, l’emploi salarié dépassait son niveau d’avant la crise. D’ici la fin de l’année, environ 500 000 créations nettes d’emplois salariés devraient succéder aux quelques 300 000 destructions enregistrées en 2020. Autre bonne nouvelle : toutes les tranches d’âges, et quasiment tous les secteurs d’activité bénéficient de ce rebond de l’emploi. Les effectifs, intérim inclus, dans le tertiaire ont très largement dépassé leur niveau de fin 2019. Seul le BTP est pour l’heure, à peu près stable.La notion de chômage est définie par le Bureau International du Travail (BIT), afin de pouvoir établir des comparaisons entre pays. Ainsi, selon le BTI, un chômeur est une personne âgée de 15 ans ou plus, sans emploi durant une semaine précise (dite « semaine de référence ») et qui : Est disponible pour travailler dans les deux semaines à venir, A effectué, au cours des quatre dernières semaines, une démarche active de recherche d’emploi ou a trouvé un emploi qui commence dans les trois mois. En 2020, et notamment durant les confinements, des diminutions du taux de chômage étaient observées mais ces baisses étaient en trompe l’œil, car le « halo de chômage », lui, augmentait… Il était en effet constitué de personnes ne pouvant ni effectuer des démarches de recherche d’emploi, ni se déclarer disponibles pour travailler, puisque l’activité était à l’arrêt. Cette fois, la baisse du taux de chômage est bien réelle : « On ne s’attend pas à ce qu’il y ait une forte augmentation du halo, en contrepartie de la baisse chômage”, précise Julien Pouget, le chef du département de la conjoncture de l’Insee.