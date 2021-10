Le chèque énergie supplémentaire pour les ménages en difficulté

Le 15 septembre, le Gouvernement a annoncé la mise en place d'une prime pour les près de six millions de ménages modestes bénéficiant du chèque énergie. Montant, démarches... Découvrez-en plus à ce sujet.

Le che?que e?nergie supple?mentaire pour les me?nages en difficulte? - iStock-maurusone

Une prime pour les ménages modestes

Des démarches à effectuer ?

Chèque énergie : diverses nouveautés en 2021

En France, 5,8 millions de ménages bénéficient du chèque énergie, accordé sous conditions de ressources, d'un montant de 48 à 277 euros et envoyé une fois par an au domicile des bénéficiaires. Pour la campagne 2021, les chèques ont été expédiés dès le début du mois d'avril dernier. Mais parce que les factures énergétiques des Français vont augmenter cette année, le Gouvernement a décidé de verser une prime aux ménages concernés par le chèque énergie. D'un montant de 100 euros, ce chèque supplémentaire sera envoyé automatiquement aux personnes concernées au cours du mois de décembre 2021. Le Gouvernement a expliqué qu'il s'agit d'un soutien aux ménages modestes afin de faire face à la hausse des prix des énergies qui va induire une hausse des tarifs du chauffage. Au 1er septembre, les tarifs du gaz ont par exemple connu une augmentation supérieure à 8 % (contre 5 % en août et 10 % en juillet).Comment bénéficier de cette prime accordée par le Gouvernement ? Bonne nouvelle, si vous êtes concerné, vous n'avez aucune démarche à effectuer. L'aide vous sera en effet automatiquement envoyée par courrier postal courant décembre (une autre bonne nouvelle à l'approche des fêtes) et ce, que vous chauffiez votre habitation au gaz ou encore au fioul. De plus, le montant du chèque énergie bonus sera le même pour tous les bénéficiaires, Matignon ayant fait « le choix de la simplicité ».Pour le chèque énergie, 2021 rime avec nouveautés. Ainsi, il peut être dorénavant employé dans les EHPA (Établissements d'hébergement pour personnes âgées), les EHPAD (Établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), les résidences autonomie, les ESLD (Établissements de soins de longue durée) et les USLD (Unités de soins de longue durée). C'est désormais une obligation pour ces établissements d'accepter les chèques énergie de leurs résidents comme le stipulent d'une part la loi d'accélération et simplification de l'Action Publique (loi ASAP) du 7 décembre 2020 et d'autre part le décret chèque énergie du 30 décembre 2020. Les possibilités d'automatiser le chèque énergie ont en outre été étendues : il est notamment possible pour les bénéficiaires de demander la pré-affectation du chèque (en ligne ou sur le chèque avant de l'envoyer au fournisseur). Par la suite, le chèque sera directement déduit de la facture énergétique des foyers concernés. Le plafond des ressources a quant à lui été revu à la hausse. Le seuil d'éligibilité est passé de 10 700 euros à 10 800 euros. Pour rappel, c'est le revenu fiscal de référence divisé par le nombre d'unités de consommation du foyer qui est pris en compte dans l'attribution et le calcul du montant du chèque énergie.