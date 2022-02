Le CEJ ou contrat d’engagement jeune a pour objectif d’aider les jeunes en situation précaire à trouver leur projet professionnel et par la suite un emploi. Cette réforme entrera en vigueur dès le 1er mars 2022, mais il est déjà possible de s’inscrire pour bénéficier des aides.

Le CEJ (contrat d'engagement jeune) entrera en vigueur en mars / iStock-Ridofranz

En quoi consiste le contrat d’engagement jeune ?

Promis par Emmanuel Macron en juillet dernier lors de son allocution, le contrat d’engagement jeune s’adresse aux jeunes, entre 16 et 25 ans, (jusqu’à 29 ans pour ceux en situation de handicap) qui ne sont pas étudiants, ne suivent pas de formation et rencontrent des difficultés à s’insérer sur le marché du travail. Le CEJ est mis en œuvre par Pôle emploi ou les Missions locales. Afin de s’insérer durablement sur le marché du travail, le jeune s’engage dans un contrat allant de 6 à 12 mois (jusqu’à 18 mois en cas d’exception) pendant lequel il bénéficiera d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié.

Les solutions proposées

Le jeune peut se voir proposer plusieurs solutions pendant la durée de son contrat : des préparations pour entrer en formation (les prépa apprentissage, les prépa compétences), une formation qualifiante ou pré qualifiante, une mission d'utilité sociale (service civique), des mises en situation en emploi (stages ou immersions en entreprise), ou encore une alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation). En plus de ce programme intensif qui durera entre 15 et 20 heures par semaine, des allocations pouvant s’élever jusqu’à 500 euros par mois seront distribuées, à condition d’y être éligibles et de respecter ses engagements. En cas de manquement, elles seront supprimées. Ces allocations ne sont pas cumulables avec le RSA ou la prime d’activité.

Les conditions d’éligibilité

Pour être éligible au contrat d’engagement jeune, il faut avoir entre 16 et 25 ans (29 ans si situation de handicap), être sans emploi ni formation, ne pas avoir de projet professionnel défini, faire face à des difficultés matérielles et financières, et enfin être prêt à s’engager pour suivre le programme. Concrètement, le CEJ s’ouvre à 400 000 jeunes, et « les jeunes actuellement suivis par les Missions Locales et Pôle emploi pourront demander à bénéficier du programme d'accompagnement associé au Contrat d'Engagement Jeune », précise le dossier de presse. Concernant les allocations, le montant de 500 euros par mois est réservé aux jeunes qui constituent ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu. Autrement, le montant est de 300 euros par mois, et 200 euros pour les mineurs.

Une harmonisation des dispositif déjà existants

Le CEJ constitue une refonte des dispositifs d’aides déjà existants. François Hollande avait déjà instauré la garantie jeune universelle qui comptabilise actuellement 200 000 bénéficiaires. Il existe aussi l’Accompagnement intensif des jeunes (AIJ) qui est un dispositif d’aide mis en place par Pôle emploi, avec actuellement 100 000 bénéficiaires. Finalement il y a donc 100 000 nouveaux entrants qui pourront souscrire au contrat d’engagement jeune. Il est déjà possible de s’inscrire sur la plateforme 1 jeune, 1 solution et de tester son éligibilité.