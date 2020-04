Créé en 2013, le CDI intérimaire (CDII) est un contrat encore assez méconnu. Cependant, on en signe de plus en plus.

Présentation du CDII

Le CDII en nombres

Le CDII est un contrat à durée indéterminée signé auprès d'une agence d'intérim. Au départ mis en place pour les travailleurs temporaires, il s'est peu à peu démocratisé. Désormais, il est proposé à un nombre croissant de salariés notamment ceux ayant peu voire pas d'expérience en intérim. Le CDII permet de travailler dans les secteurs « types » du domaine de l'intérim (BTP, industrie, transports...). Le CDII répond aux mêmes règles que le CDI classique mais présente des spécificités. Premièrement, trois emplois (au maximum) sont décrits au lieu d'un seul intitulé de poste. Deuxièmement, le CDII indique la rémunération mensuelle minimale du salarié, synonyme de stabilité. Ainsi, si le contrat stipule 1 500 euros de salaire mais que les missions effectuées par le salarié ne lui ont permis de gagner que 1 000 euros, l'agence d'intérim compense le manque en lui versant 500 euros. Il est à noter que ce salaire ne peut pas être inférieur au Smic pour les ouvriers/employés et doit être égal à jusqu'à 125 % du Smic pour les cadres. Troisièmement, le CDII ne permet pas de bénéficier de la « prime de précarité » versée à la fin des missions d'intérim habituelles. Enfin, il mentionne un périmètre de mobilité (50 kilomètres ou 1 h 30, par exemple) et non un lieu de travail précis. Dans le cadre d'un CDII, chaque mission inclut « un contrat de mise à disposition signé entre l'agence et l'entreprise cliente » mais aussi une lettre de mission qui ne nécessite pas l'accord du salarié. Celle-ci est rédigée par l'agence d'intérim et énumère divers points comme les qualifications du salarié, les horaires de travail ou encore les caractéristiques de l'emploi. Le salarié ne peut pas refuser les missions proposées par l'agence si elles correspondent aux critères listés sur son contrat. Pour finir, le CDII doit respecter les conditions classiques de recours à l'intérim. Une entreprise ne peut pas opter pour un CDII pour un emploi « habituel et pérenne ».Depuis 2013, plus de 80 000 CDII ont été signés dont pas moins de 22 000 en 2019. Selon Prism'emploi, d'ici à 2021, 90 000 CDII devraient avoir été conclus. Fin 2019 et selon la dernière étude de l'Observatoire de l'intérim et du recrutement, 27 % des CDII signés il y a moins de deux ans l'étaient par des salariés ayant moins d'une année d'expérience en intérim. Pour les CDII signés il y a plus de deux ans, la part était inférieure (13 %). Le nombre de salariés sans expérience de travail temporaire a lui été multiplié par quatre. Pour les CDII récents, ils étaient 12 % contre 3 % pour les CDII anciens. En revanche, on note une baisse des salariés expérimentés (plus de trois ans d'expérience). On est ainsi passé de 38 % à 19 %.