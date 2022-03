Le cauchemar d’une famille obligée de vivre dans un logement insalubre après une escroquerie immobilière

Sans le savoir, cette famille a en effet acheté en mars 2015 un logement dont la partie en sous-sol avait été déclarée insalubre en 2013 par arrêté préfectoral. (Pixabay / selenee51)

Une famille de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) est actuellement obligée de vivre dans un logement insalubre. Le duplex qu’ils avaient acheté en 2015 avait en effet été déclaré insalubre en 2013, sans qu’ils en aient été informés. L’ancien propriétaire a finalement été condamné par la justice en 2021, mais a décidé de faire appel.

Un couple et leur fille de cinq ans sont actuellement contraints de vivre dans un appartement insalubre à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique).

Une situation intenable

Alors que l’appartement vendu était en apparence sain, les moisissures ont peu à peu commencé à s’accumuler dans la partie basse du logement. « Par mesure de sécurité, on habite dans une petite surface de 30 m² qui commence à noircir elle aussi » , raconte le couple à nos confrères. L’appartement n’est même plus isolé.

Avec cet achat malheureux, la vie de la famille a été bouleversée. Le mari est contraint de prendre des médicaments pour dormir et sa femme est en arrêt de travail et sous antidépresseurs. « Moi je suis complètement en panique. Si un incendie se déclenche, je ne sais pas ce qu'il va se passer. On n’a plus d’assurance ! » , s’inquiète le propriétaire.

Peu de recours

D’autant que les recours de cette famille sont peu nombreux. Contactées à la fois par le mari et par l'association « Réveillons la solidarité » qui suit la famille, ni la mairie, ni l’ARS ni la préfecture n’ont pu leur venir en aide, affirmant que l’affaire était d’ordre privé.

De plus, si la justice a finalement donné raison au couple en octobre dernier en ordonnant l’annulation de la vente de 89 000 euros, l’ancien propriétaire a fait appel de la décision. En attendant, la famille s’est mise en quête d’une solution d’hébergement. Une suspension exceptionnelle des remboursements de leur crédit immobilier devrait leur être accordée dans les prochains jours.