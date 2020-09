Le boom du marché de l'occasion

Le marché de la seconde main en plein essor

iStock-AnnekeDeBlok

Un achat économique mais pas seulement

Avec un chiffre d'affaires mondial estimé à plus de 50 milliards d'euros d'ici 2023, le marché de l'occasion se porte à merveille, et se trouve même en pleine croissance depuis près d'une dizaine d'années à présent. Si l'on associe immédiatement le marché de l'occasion avec le secteur automobile, il couvre en réalité un spectre bien plus large de produits. Le mobilier, les objets déco ou encore le prêt-à-porter font ainsi partie des achats les plus plébiscités par les consommateurs hexagonaux. La preuve en est avec le dernier sondage réalisé sur la question réalisé par PollFish : 79% des Français achètent régulièrement des meubles d'occasion, entre deux à plus de six fois par an. La digitalisation de l'économie a bien entendu grandement facilité ce type d'achats au côté des traditionnels magasins de déstockage de seconde-main et autres brocanteurs notamment. Les sites web d'annonces et de vente en ligne de mobilier se taillent tout de même la part du lion, car près de 90% des Français optent pour ce canal de vente même si les magasins physiques s'accaparent plus du tiers des parts de marché. Si le prêt--à-porter est un secteur qui s'en sort également bien grâce à de nombreuses plateformes web, que dire du secteur automobile ? Il ne s'est jamais autant vendu de voitures d'occasion en 2019 avec près de 6 millions de véhicules achetés, et 2020 fait même encore mieux avec une progression de près de 30% du marché.La motivation principale des consommateurs pour les achats d'occasion est bien entendu d'ordre financier, car d'importantes économies sont à la clé. Les voitures d'occasion se cèdent pour 30%, 40% ou 50% de leur valeur neuve et les bonnes affaires sur le mobilier sont légion avec des tarifs bien souvent inférieurs de 70% au prix du neuf. Ce sont ainsi près de 8 Français sur 10 qui déclarent porter leur choix vers la seconde main en raison de prix avantageux. Et la crise économique liée au covid-19 est en train d'installer durablement cette nouvelle façon de consommer, les Français ayant perdu du pouvoir d'achat tout en étant dans l'expectative quant à leur avenir professionnel. Mais à cet argument d'ordre économique vient s'en ajouter un autre, d'ordre écologique cette fois. Près de 50% des Français affirment ainsi acheter d'occasion pour des raisons d'ordre environnementale, dans une logique anti-gaspillage, afin de limiter leur impact sur la planète. Les acteurs de la vente d'occasion ont ainsi de beaux jours devant eux, qu'ils soient présents en ligne ou via un réseau de points de vente physiques.