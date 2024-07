Le boom des panneaux photovoltaïques-iStock-Bilanol.jpg

Panneaux solaires et photovoltaïques : quelle différence ?

Beaucoup de personnes utilisent indifféremment les termes « panneaux solaires » et « panneaux photovoltaïques ». Pourtant, ce sont deux notions distinctes. Les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité à partir des rayons du soleil grâce à des cellules photovoltaïques qui captent ces derniers. Les panneaux solaires permettent de transformer le rayonnement solaire en chaleur. On les emploie pour l’eau chaude sanitaire mais également pour le chauffage. Un panneau solaire capte la chaleur du soleil. Elle est transmise dans le transporteur d’énergie puis arrive dans l’échangeur.

Étude : Le nouvel âge d’or du marché du photovoltaïque

D’après l’étude réalisée par Les Échos Études, en 2023, plus de 200 000 nouvelles installations photovoltaïques ont été réalisées en France (soit 3,1 GWc de puissance solaire), un nombre record. Dans cette étude de 145 pages (vendue au prix de 3 350 € HT), Les Échos Études proposent : un point sur les différents segments de marché et sur leur dynamique de croissance ; une analyse exhaustive de la filière du photovoltaïque ; un bilan des meilleures stratégies permettant de profiter de l’essor de cette dernière ; un résumé des tendances. Mais quelles sont alors les raisons qui expliquent la croissance de ce marché ?

Le succès du photovoltaïque expliqué

D’après Les Échos Études, deux grandes raisons expliquent le succès du marché des panneaux photovoltaïques. D’une part, il y a la hausse des prix de l’électricité. D’autre part, il y a la question de la transition énergétique. Les particuliers comme les collectivités et entreprises cherchent à réduire leur budget électricité en optant pour des panneaux photovoltaïques. En 2023, l’autoconsommation représentait 36 % de la puissance installée contre 22 % l’année précédente. Le ministère de la Transition écologique évoque, lui, une hausse des installations égale à 41 % entre 2022 et 2023. Concernant les entreprises, les installations de 100 à 250 kWc ont été multipliées par six entre 2021 et 2023. Et d’après Les Échos Études, la part de l’autoconsommation devrait continuer à augmenter dans les années qui viennent. En parallèle, les prix des panneaux photovoltaïques ont baissé ces dernières années, permettant à davantage d’entreprises, collectivités et particuliers d’y avoir accès.

PPE, NZIA et objectifs ambitieux

Les objectifs fixés par la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour 2024-2035 sont ambitieux. La PPE vise un parc d’installations solaires de 100 GWc d’ici à 2035. Pour atteindre cet objectif, le marché français du photovoltaïque devrait connaître une accélération dans les mois à venir. Toutefois, il fait face à divers défis dont la concurrence asiatique et un réseau en cours d’adaptation aux nouvelles installations. Le Net Zero Industry Act (NZIA) indique que d’ici à 2030, 40 % des équipements photovoltaïques installés en Europe devront être produits sur le Vieux Continent. Toutefois, les coûts de production sont bien plus élevés sur ce dernier qu’en Chine, par exemple. « Le différentiel de coûts avec les produits chinois est important. Et il le demeurera, à moins d’une hausse substantielle des droits de douane comme l’ont fait les États-Unis » explique Thierry Lepercq, président de Solairedirect.