Le temps de l’obsolescence programmée semble bel et bien révolu, et c’est tant mieux ! Le fait de « réduire délibérément la durée de vie d’un produit » est désormais réprimé par les pouvoirs publics, qui incitent même les consommateurs à tout faire pour réparer plutôt que jeter...C’est dans ce cadre que le « bonus réparation » a été déployé le 15 décembre dernier. Le principe : l’Etat vous verse un coup de pouce financier, si vous décidez de faire réparer un bien plutôt que d’en acheter un neuf. Le montant de l’aide varie entre 15 et 45 euros, selon la nature du produit.

Le bonus réparation mobilise les Français-iStock-LightFieldStudios

Quels types de pannes / produits sont concernés ?

Avant toute chose, précisons que le bonus a vocation à aider les consommateurs à réparer leurs biens en cas de panne, et non de casse... Si votre petit dernier jette votre smartphone à terre et casse l’écran, pas de bonus, donc ! Par ailleurs, il ne s’appliquera pas non plus si votre appareil est couvert par une garantie commerciale, ou s’il a été acheté il y a moins de deux ans (il est alors protégé par la garantie légale de conformité). La liste des produits couverts, quant à elle, va évoluer jusqu’en 2025. Au lancement du dispositif, le 15 décembre derniers, étaient ainsi couverts : Les appareils de sport (vélo d'appartement, rameur, tapis de course, plateforme vibrante), Les appareils photo numériques, Les aspirateurs : balai, robot, traineau, L’audio / Vidéo (hors enceinte et vidéoprojecteur) : amplificateur, chaine hi-fi, lecteur DVD, lecteur Enregistreur Audio Vidéo, home-cinéma, table de mixage, tuner / démodulateur, Les caves à vin, Les centrales vapeur, Les consoles de jeux, Les cuisinières, Les drones, Les enceintes, L’entretien du jardin : taille haie électrique, tondeuse à gazon électrique, Les fours encastrables, Les hottes, Les instruments de musique, Les lave-linges, Les lave-vaisselles, Les machine à café avec filtre, automatiques, et à capsules ou dosettes, La mobilité urbaine : vélo à assistance électrique, trottinette électrique, hoverboard, gyroroue, Les ordinateurs portables, Les perceuses / visseuses, Les accessoires pour petit-déjeuner : bouilloire, centrifugeuse et extracteur, grille-pain, presse-agrumes, Les plaques de cuisson, Les réfrigérateurs / congélateurs, Le repassage, hors centrale vapeur : défroisseur à main, fer à repasser, Les sèche-linges Les tablettes, Les téléphones portables, Les téléviseurs, Les vidéoprojecteurs. Sont venus s’ajouter à cette liste depuis le début de l’année, les meubles, les articles de sport, de bricolage et de jardin, les vêtements textiles et les chaussures. Dès l’an prochain, il y a aura huit nouvelles classes d'appareils, dont, notamment, les imprimantes, les fours à micro-ondes et les ordinateurs fixes. En 2025, ce sera au tour des ventilateurs, climatiseurs et appareils d’hygiène et de beauté.

Où s’adresser pour faire réparer en bénéficiant du bonus ?

Seuls les réparateurs professionnels labellisés QualiRépar peuvent appliquer la remise correspondante au bonus réparation. Ce label leur est délivré à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur, qui atteste de leur niveau d'expertise et d'équipement.