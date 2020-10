Le bois s'enflamme

Beaucoup de personnes se tournent vers le bois de construction pour son aspect écologique, mais également pour ses qualités esthétiques et isolantes. Cependant, le prix de ce matériau aux multiples atouts connaît une flambée spectaculaire notamment en Amérique.

COVID-19 et bricolage

Bois de construction : des prix record

Flambée des prix : quid des sociétés forestières ?

Petites entreprises et particuliers impactés

Pendant le confinement, beaucoup ont profité d'être à la maison pour se lancer dans des travaux de rénovation. La demande en bois a par conséquent littéralement explosé aux États-Unis : les commandes ayant été plus fortes que l'offre (les scieries n'avaient pas anticipé l'engouement des Américains confinés pour le DIY), cela a entraîné une hausse des prix. En dépit de la fin du confinement, les scieries peinent toujours à répondre à la demande en bois. Les règles sanitaires (distanciation...) ne simplifient pas la donne. Ainsi, seul un salarié sur deux a pu reprendre le travail. La hausse des prix est donc toujours d'actualité.Depuis le début de l'année, le prix du bois de construction, matériau apprécié pour ses diverses qualités, a connu une augmentation spectaculaire. Une hausse de 120 % a ainsi été constatée aux États-Unis. À titre de comparaison, depuis janvier, le prix de l'or n'a connu qu'une hausse de 27 %. À la Bourse de Chicago, un record a même été enregistré avec plus de 900 euros pour environ 2,36 m3 de bois.Si on est amené à penser que cette hausse des prix est une aubaine pour les sociétés forestières, il n'en est rien. Le bois de construction représente une très petite partie de leur activité soit un cinquième. Le reste va notamment aux usines de pâte à papier, elles aussi très lourdement impactées par la pandémie. En conséquence, divers fournisseurs américains ont écrit à l'administration Trump pour que la taxe de 20 % (mise en place en 2018 sur les résineux importés du Canada) soit supprimée. Le président des États-Unis a estimé que ce bois bénéficie de subventions d'Ottawa, mais l'Organisation Mondiale du Commerce a rejeté cet argument. Le 28 septembre dernier, nous avons appris que Washington avait décidé de faire appel de la décision de l'OMC. « Comme indiqué dans notre notification à l'ORD [Organe de règlement des différends] concernant la décision américaine de faire appel, nous sommes ouverts à des discussions avec le Canada sur la marche à suivre dans ce différend », a fait savoir un représentant américain.La hausse du prix du bois de construction pourrait à terme avoir un impact négatif sur les petites entreprises. Les GE (grandes entreprises) et TGE (très grandes entreprises) pourraient utiliser leur pouvoir d'achat plus important afin de faire des réserves de bois. Cela accentuerait la pénurie à laquelle les petites firmes font face et pourrait avoir un « effet inflationniste ». Enfin, qui dit bois plus cher dit construction/rénovation plus coûteuse. Tous les particuliers ne peuvent pas se permettre d'acheter du bois dont le prix a plus que doublé en moins d'une année.