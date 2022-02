La secrétaire d'une société de pompes funèbres soupçonnée d'avoir détourné plus de 22 000 euros

La secrétaire de la société de pompes funèbres est soupçonnée d'avoir détourné plus de 22 000 euros (illustration). (Pixabay / Carolyn Booth)

Une femme employée dans une société de pompes funèbres du Pas-de-Calais est soupçonnée d'avoir détourné plus de 22 000 euros. Elle aurait notamment falsifié de nombreux chèques de clients endeuillés et encaissé l'argent sur son compte personnel.

Son petit manège est passé inaperçue pendant quelques mois. Une secrétaire travaillant pour une société de pompes funèbres du Pas-de-Calais est soupçonnée d'avoir floué à la fois l'entreprise et ses clients. Elle aurait ainsi détourné entre décembre 2018 et avril 2019 plus de 22 000 euros de frais d'obsèques, rapporte Actu Pas de Calais , vendredi 11 février.

Le directeur alerté

L'enquête a débuté après qu'un client s'est rendu dans cette société pour régler les services funéraires après le décès de son épouse. Il a été alerté par sa banque quelques semaines plus tard que son chèque n'avait pas été encaissé par la société de pompes funèbres mais par une femme. Prévenu par ce client, le directeur a donc vérifié les comptes de son entreprise. Il a alors découvert que 14 000 euros en chèques et 8 300 euros en liquide avaient été détournés.

Les policiers de Lens sont ensuite remontés jusqu'à la secrétaire de la société, une femme âgée d'une quarantaine d'années. Elle aurait notamment falsifié les chèques pour ensuite les encaisser. La suspecte aurait reconnu les nombreux détournements lors de son audition, précise La Voix du Nord . Elle doit comparaître prochainement devant le tribunal judiciaire d'Arras.