La SCPI Vendôme Régions de Norma Capital a acquis un local commercial à Romainville (93) loué à Leader Price

Les commerces dits de première nécessité ne connaissent pas la crise, et en période de pandémie les investisseurs en immobilier tertiaire l'ont bien compris, plébiscitant les locaux commerciaux loués à ce type d'enseignes. La SCPI diversifiée Vendôme Régions a ainsi récemment mis la main de façon opportuniste sur un actif d'environ 700 m2 loué à Leader Price à Romainville (93).

La promesse d'acquisition avait été signée en septembre dernier pour environ 1,3 million € et avait été annoncée dans le bulletin d'information du 3ème trimestre de la SCPI Vendôme Régions, parallèlement à une promesse d'achat sur un immeuble de bureaux situé à Bordeaux. Et cette transaction a été confirmée de façon définitive en décembre 2020: un local commercial d'un peu plus de 700 m2 en pied d'immeuble résidentiel, situé à Romainville et loué à l'enseigne de grande distribution Leader Price, a rejoint le patrimoine de la SCPI Vendôme Régions. Preuve s'il en est de la sélectivité de la société de gestion Norma Capital dans le choix de ses acquisitions, le taux de recouvrement des loyers sur le patrimoine existant de la SCPI Vendôme Régions aura été de 94% au 2ème trimestre, 97,98% au 3ème trimestre, et 98,7% sur l'ensemble de l'année 2020, soit des chiffres largement au-delà des niveaux standards observés sur les SCPI en cette période de crise sanitaire.

Concernant la nouvelle acquisition à Romainville, Norma Capital précise que le magasin Leader Price basculera à terme sous la marque Aldi (chaîne de supermarchés hard discount allemands), dans le cadre d'une stratégie ambitieuse de développement de sa filiale française qui déploie actuellement plus de 800 magasins sur l'ensemble du territoire national.

« Outre les qualités intrinsèques de cet actif (emplacement, qualité du bâti...), la très bonne dynamique des magasins Leader Price passés sous enseigne ALDI nous conforte sur la faculté de cet actif à assurer des revenus réguliers à la SCPI Vendôme Régions », analyse Faïz Hebbadj, président de Norma Capital.