La SCPI Primopierre acquiert un immeuble de bureaux de 29 000 m2 à Montreuil

La foncière cotée Gecina a cédé l'immeuble de bureaux Le Valmy situé à Montreuil, à Primonial REIM qui agit pour le compte de sa SCPI patrimoniale Primopierre, dont la capitalisation est aujourd'hui proche de 3 milliards €.

C'est une transaction significative pour ce secteur tertiaire de l'est parisien puisque l'on parle d'un immeuble de bureaux de 29 000 m2. L'actif tertiaire, livré en 2007 par le promoteur Meunier Entreprise (division de BNP Paribas Immobilier) en collaboration avec l'agence d'architectes Di Fiore, est dénommé Le Valmy. Il se développe sur sept niveaux et est loué à cinq locataires dont BNP Paribas et la MGEN, sur une durée résiduelle moyenne des baux de cinq années.

Acquis par Gecina en mars 2006 pour 130 millions € auprès de Carlyle Europe Real Estate Partners, qui l'avait lui-même acquis en Vefa en avril 2004, l'immeuble s'est fortement valorisé depuis lors puisque Primonial REIM l'achète aujourd'hui pour 216 millions € hors droits. Une valorisation justifiée par les prestations qualitatives de l'immeuble, selon Primonial REIM : « L'immeuble propose des prestations de standing avec notamment 80% de plateaux en premier jour, du double vitrage toute hauteur, un hall de réception double hauteur et des grands plateaux peu profonds favorisant une grande flexibilité dans l'aménagement des espaces de travail ».

Grégory Frapet, président du directoire de Primonial REIM, analyse la transaction côté acheteur : « Je me réjouis de l'acquisition de cet actif de qualité situé au cœur du Grand Paris, à Montreuil, un secteur dont l'attractivité va continuer de se renforcer avec l'arrivée de nombreux projets d'envergure. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de notre SCPI Primopierre d'investir dans des immeubles core situés dans des zones établies et qui présentent à moyen terme un potentiel de réversion locative. » De son côté, Meka Brunel, directrice générale de la foncière Gecina, souligne l'intérêt pour la foncière cotée de céder cet actif emblématique de l'est parisien : « La cession de cet immeuble traduit la volonté du groupe de renforcer son patrimoine au cœur des zones tertiaires les plus centrales et les plus résilientes de la région parisienne, par une rotation proactive de son patrimoine. »